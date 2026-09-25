El Museo Picasso Málaga organiza un nuevo taller de cerámica contemporánea junto con Pablo Little

El artista cordobés Pablo Little - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha anunciado que vuelve a contar con el artista Pablo Little para una nueva propuesta en torno a la cerámica contemporánea, tras la buena acogida del taller celebrado la pasada primavera.

En su nuevo trabajo 'Yo, yo juego. Del barro al objeto', el artista plantea un recorrido práctico por las distintas fases de creación de una pieza, combinando el aprendizaje de técnicas tradicionales con la experimentación y la búsqueda personal.

Pablo Rodríguez, conocido artísticamente como Pablo Little, es un artista cordobés multidisciplinar cuya trayectoria se ha desarrollado en torno al dibujo, la pintura y la cerámica.

El Museo Picasso ha explicado en un comunicado que, a lo largo de cuatro sesiones, los participantes podrán diseñar y realizar su propia pieza, ya sea un jarrón u otro objeto de carácter escultórico.

El proceso partirá de la generación de una idea y sus primeros bocetos para avanzar hacia la construcción y el tratamiento de las superficies. Entre las técnicas empleadas estarán el modelado mediante churros y el uso de la terraja, junto con la elaboración de una carta de color a partir de engobes y esmaltes.

El trabajo en el aula se complementará con una visita a las salas del Museo Picasso Málaga para conocer algunas de las obras cerámicas de Pablo Picasso, ya que el contacto directo con estas piezas permite observar diferentes soluciones formales y técnicas.

El taller tendrá lugar en el Aula de Educación del Museo Picasso Málaga los viernes 23 y 30 de octubre, de 17,00 a 20,00 horas; y los sábados 24 y 31 de octubre, de 10,00 a 13,00 horas. El precio es de 60 euros por persona e incluye todos los materiales necesarios y la visita al Museo. Las inscripciones ya se encuentran disponibles en la web del Museo Picasso Málaga.