Museo Picasso Málaga ya tiene a la venta las entradas para el 20 Ciclo de Música de Cámara de la OFM

Músicos sujetando sus instrumentos - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM) ha anunciado que ya están a la venta las entradas para el XX Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), que volverá a reunir en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso a músicos y artistas invitados en una programación que recorrerá más de tres siglos de historia de la música.

El museo ha señalado en un comunicado que la selección de los artistas y de la música reflejará la diversidad del género camerístico tanto por la variedad de sus formaciones como por la amplitud de sus propuestas estéticas. De esta manera, tradición e innovación convivirán en un recorrido musical que reunirá grandes obras del repertorio universal junto a partituras poco frecuentes.

El ciclo se abrirá el martes 13 de octubre con el Trío Desnay, al que sucederán formaciones tan diversas como el Dúo de Flauta y Clave, el Trío Idilio o el Trío Prismas, recuperando obras de compositores menos habituales en las salas de conciertos como Paul Gilson, Hermann Schroeder o Don Banks, junto a autores españoles como Manuel de Falla, Fermín Ruiz Escobés y Bartolomé Pérez Casas.

Entre las propuestas más destacadas figura el recital del pianista Josu de Solaun, que pondrá en diálogo las 21 Mazurcas de Frédéric Chopin con sus propios Tientos, estableciendo un singular puente entre la tradición pianística y la creación contemporánea.

La voz ocupará igualmente un lugar protagonista con 'La voix humaine', la intensa ópera en un acto de Francis Poulenc sobre texto de Jean Cocteau, interpretada por la soprano Carla Caramujo, así como con 'Canción argentina', un recorrido por la música vocal de autores como Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla y Ariel Ramírez.

El barroco tendrá también una presencia destacada a través de las obras de Bach, Telemann y Platti en un refinado diálogo entre flauta y clave, mientras que el concierto de clausura reunirá dos grandes hitos de la literatura para cuarteto de cuerda, Bedrich Smetana y Claude Debussy.

Con esta edición conmemorativa, la OFM, que alcanza ya sus 20 años de trayectoria, "renueva su compromiso con la difusión de la música de cámara y con la creación de espacios de encuentro entre los intérpretes y el público, consolidando una larga colaboración con el Museo Picasso Málaga".

Todos los conciertos darán comienzo a las 19,00 horas en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso. Las entradas, con una tarifa única de 12 euros, pueden adquirirse en las taquillas del museo o a través de la página web del mismo.