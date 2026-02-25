El Museo Picasso vuelve a ofrecer una jornada de puertas abiertas para celebrar el Día de Andalucía

Archivo - Ste sábado 28 de febrero de 2026 el Museo Picasso Málaga se une a la celebración del Día de Andalucía ofreciendo entrada libre a todos los visitantes que se acerquen al Palacio de Buenavista desde las 10 hasta las 18 horas. - MUSEO PICASSO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Picasso Málaga (MPM), que celebra la vida y la obra del gran artista en la ciudad que le vio nacer, se suma a la celebración del Día de Andalucía, este sábado 28 de febrero, y lo festeja, como cada año, con una jornada de puertas abiertas en las que la ciudadanía podrá visitar de manera gratuita el museo durante su horario de apertura (actualmente, de 10 a 18 horas, acceso hasta las 17.30 horas).

En este espacio cultural, los visitantes podrán profundizar en la obra de este andaluz universal a través del recorrido permanente, 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', una invitación a seguir algunos de los caminos creativos que el artista utilizó para entrelazar el cubismo, el clasicismo y otras etapas de su obra.

Aquí se muestran ciento 44 obras distribuidas en secciones temáticas que abordan en profundidad momentos especialmente significativos de su carrera: desde su infancia ("La unidad del polifacético arte de Picasso") hasta la revolución que supuso el cubismo ("Una armonía de 'opuestos': cubismo y clasicismo"), el periodo de entreguerras ("Un hervidero de creatividad") o su intenso trabajo con la cerámica ("Vivir el pasado y el presente mediterráneos"), entre otras etapas picassianas.

En cuanto a las exposiciones temporales, continúa abierta al público 'Picasso Memoria y Deseo', muestra comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga Eugenio Carmona. A partir del óleo Estudio con cabeza de yeso (1925), la exposición explora la compleja relación entre las imágenes y las derivas del sujeto moderno. Y lo hace a través de la obra del propio Picasso y de sus contemporáneos, figuras clave como Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Salvador Dalí, Jean Cocteau, Man Ray, Claude Cahun o René Magritte.

La otra muestra temporal se enmarca en el programa "Obra invitada del MPM" y homenajea la figura de Elena Asins (Madrid, 1940 - Azpíroz, Navarra, 2015), Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011 y pionera del arte conceptual y computacional ("computer art") en España. En 'Elena Asins. Antígona' el Museo Picasso Málaga reúne dos de las obras del último ciclo creativo de esta artista: la escultura Antígona (2010-2015), culminación simbólica de su trayectoria construida a partir de los caracteres griegos del nombre de la heroína de Sófocles, y la pieza audiovisual en blanco y negro de más de ocho horas de duración 'Hemón'. Ambas pertenecen al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Además de las salas de exposición, los visitantes también podrán disfrutar de la belleza del Palacio de Buenavista, sede del MPM, un magnífico ejemplo de la arquitectura andaluza del siglo XVI en pleno centro histórico. Elementos renacentistas y mudéjares se mezclan en este edificio que en 1939 fue declarado Monumento Nacional. Bajo tierra les aguarda el yacimiento arqueológico, que alberga restos fenicios y romanos, así como estancias del antiguo palacio renacentista que muestran al visitante fragmentos de la historia de Málaga.

También será posible acercarse al punto Picasso y el grabado para ver de cerca el Tórculo Crommelynck y acercarse a las distintas técnicas de grabado empleadas por el artista. Otro espacio interesante y pedagógico del Museo es la Línea de vida, un recorrido biográfico, artístico e histórico que contextualiza las obras de Pablo Picasso expuestas en el Museo Picasso Málaga, situado en el patio cubierto del Museo.