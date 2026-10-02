El Museo Thyssen reflexiona sobre la imagen tópica en '¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía'

Presentación de la exposición temporal '¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía', en el Museo Carmen Thyssen Málaga. - MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen Málaga ha inaugurado este viernes la exposición temporal '¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía', patrocinada por la Fundación Unicaja, en la que el museo aborda una reflexión sobre la construcción artística de una determinada imagen de júbilo identitaria de España, tomada principalmente de las tradiciones, el folclore y la cultura popular de Andalucía, y convertida a lo largo de los siglos XIX y XX en un conjunto de estereotipos recurrentes.

'¡Olé!', que llega con el 15 aniversario de la pinacoteca, reúne 75 obras de 52 artistas, en su mayoría nacionales, comisariada desde el Área de Conservación del Museo por Bárbara García y Alberto Gil.

A la inauguración oficial de la exposición han acudido la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna Aguilar; y la directora artística y el gerente del Museo Carmen Thyssen Málaga, Lourdes Moreno y Javier Ferrer.

"Como colofón de la programación del décimoquinto aniversario del museo queríamos hacer nuestra propia reflexión sobre un tema que de forma recurrente se ha venido analizando desde fuera de Andalucía", ha afirmado Moreno.

Precisamente, al respecto de la naturaleza artística de 'Olé!, Moreno ha aseverado que la muestra "incita a plantear esa visión, completando la interpretación costumbrista de nuestra tierra que predomina en ella con una muy extensa galería de imágenes que, aun caracterizando al país en torno a ciertos estereotipos y lugares comunes, muestra las luces y sombras de un mito que sigue hoy día siendo parte de la 'marca España'".

En ese sentido, la gerente del museo ha reivindicado la "inmensa" riqueza del arte español, por eso, "la temática escogida para esta exposición ofrece una oportunidad inmejorable para analizar la implicación de los artistas españoles en la construcción de la propia imagen del país", ha concluido.

La exposición compila un repertorio de imágenes en el que comparecen interpretaciones muy diversas y dispares sobre lo español, lo andaluz y sus estereotipos culturales.

"Se adentra en las raíces y el desarrollo de un mito estético iniciado en el romanticismo por artistas viajeros extranjeros en Andalucía para interpretar lo que veían como un país exótico y alejado de lo convencional", ha afirmado García.

En la muestra, y partiendo de la premisa de convertir lo andaluz en sinónimo de lo español, decenas de creadores han reforzado o cuestionado, dando continuidad o revelándose contra el "typical spanish" en la extensa cronología que recorre la muestra.

Desde las visiones más paternalistas, amables y realistas hasta las más exóticas e idealizadas, pasando por los prismas más sombríos, irónicos, vanguardistas o kitsch. Todas ellas han compuesto una exposición dotada de un discurso desprejuiciado, más allá del costumbrismo decimonónico y en el que tiene gran peso la mirada contemporánea, donde el mito se muestra pero también se interpela.

En la muestra, tradición y vanguardia dialogan; júbilo y drama conviven; la España blanca y la España negra aparecen como dos caras de una misma realidad; oficialidad y subversión chocan y, como estos, brotan otros muchos contrastes que explican una imagen de España y Andalucía de éxito universal, una "invención" colectiva de un mito que esta exposición centra en quienes le dieron forma desde España, frente a la mayoritaria y más divulgada visión extranjera que, no obstante, también cuenta con espacio en la muestra.

En la Sala de Exposiciones Temporales confluyen obras de pintura, dibujo, grabado, fotografía y escultura ofreciendo un variado repertorio de mantillas, guitarras, mantones, toreros, bailaoras y todo tipo de clichés costumbristas que, sin embargo, son mucho más de lo que parece a simple vista: "No se trata de una mera recopilación de determinadas iconografías de lo andaluz que se han convertido en sinónimo o metonimia de lo español", asegura Gil.

"Esta miscelánea exhorta al visitante a reflexionar acerca de la identidad de España a través de lo andaluz; de la creación del mito en el arte del siglo XIX; de su cuestionamiento en el XX, y de cómo hoy, doscientos años después, perdura en la cotidianeidad y en la imagen externa que se tiene del país y de nuestra cultura", concluye.

Por su parte, la organización de El Museo Thyssen, asegura que "esta exposición busca, además, ensanchar los horizontes de su Colección permanente, centrada en una imagen de Andalucía y España retratada a través de escenas costumbristas y festivas" por artistas como Domínguez Bécquer, Romero de Torres, Sorolla o Ramón Casas, entre otros muchos.

'¡Olé!' renueva el imaginario español y comete rupturas formales y conceptuales, a través de miradas de España y Andalucía dramáticas y negras, como las de Francisco de Goya, Ignacio Zuloaga, Gutiérrez Solana, Romero de Torres o López Mezquita; rendidas a la admiración por las tradiciones y la belleza, como la de Sorolla; vanguardistas como las que aportan Antonio Saura, Pablo Picasso, Miquel Barceló o Juan Barjola o paródicas, como las propuestas de Gregorio Prieto, Eduardo Arroyo, Equipo Crónica o Pilar Albarracín.

Completan el discurso varios artistas viajeros por España y Andalucía, como Sonia Delaunay, Mary Cassatt, Francis Bacon o Francis Picabia, que aportan notas foráneas a un discurso que aún hoy no parece haberse agotado.

Para la muestra se ha editado un catálogo que reproduce todas las obras que conforman el proyecto e incluye textos de los comisarios, Bárbara García Menéndez y Alberto Gil, y del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Luis Rafael Méndez Rodríguez, especialista en el estudio de la imagen de Andalucía en el arte español e internacional.

Casi 40 prestadores entre colecciones particulares y museos y centros culturales han colaborado en la exposición '¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía', que se podrá visitar hasta el 21 de febrero de 2027.