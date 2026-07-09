Música... en tu Zona llenará los barrios de Málaga con música de Benzú, Calle Heredia, El Zurdo y Hannan Heredia

Cartel de 'Música... En tu Zona' - PROCULTURA MÁLAGA

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El próximo viernes 17 de julio dará comienzo el ciclo 'Música... en tu zona', patrocinado por la Fundación Unicaja, que llegará a los once distritos de Málaga con las actuaciones de Benzú, Calle Victoria, El Zurdo y Hannan Heredia.

Las actuaciones, que comenzarán a las 21,00 horas y su acceso será libre hasta completar los aforos de cada espacio, durarán hasta el domingo 2 de agosto y son una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga canalizada a través de Málaga Procultura y que también cuenta con la colaboración de las juntas municipales de Distrito.

Benzú, cuatro malagueños que practican un rock alternativo inspirado en el sonido distorsionado que imperaba en los años noventa, serán los encargados de abrir 'Música... en tu Zona' el viernes 17 de julio en el Parque de la Alegría, en Ciudad Jardín.

El 'dream pop' y 'shoegaze' de la banda formada por Pablo (guitarra y voz), Ale (guitarra), Will (bajo) y Migue (batería) se escuchará también en el Parque el Brillante, Campanillas, el sábado 25, y en el auditorio Curro Román, en el distrito Este, el sábado 1 de agosto.

Benzú enseñará un repertorio de composiciones propias y presentarán los temas de su próximo larga duración, 'Donde todas las líneas convergen', que verá la luz el próximo septiembre.

El rock alternativo, en este caso con esencia "kinki-malagueña" según su autodefinición, es también la bandera estilística de Calle Victoria, una banda formada en 2025 en la capital.

Su indie de guitarras melódicas y letras "muy malaguitas" subirá a las tablas del Parque de Virgen de las Cañas, en Puerto de la Torre, el sábado 18 de julio y repetirá al final del cartel en el Parque Héroes del Combate de Teatinos el viernes 31 y en el Parque San Rafael, en Cruz de Humilladero, el domingo 2 de agosto.

Apolo (guitarra y voz) y Dani (batería y voz) son los compositores de este trío que completa Diego al bajo, y que afirma que las torres de Martiricos son su pasión.

Por otro lado, El Zurdo, uno de los guitarristas de referencia en la ciudad, presenta en este ciclo 'Patriarca', un nuevo trabajo de guitarra instrumental que hibrida jazz, twang, raíces mediterráneas y música de autor.

Alejandro Meléndez 'El Zurdo' y su banda, compuesta por Álvaro Flores Galiano al bajo, José María Anakardo en la percusión y la vocalista Sara Galvin, aterrizarán en la Plaza de la Inmaculada de Churriana el domingo 19 y el Parque de Huelin, en Carretera de Cádiz el jueves 23. Allí se podrá escuchar la voz propia de El Zurdo con un repertorio "evocador y cinematográfico" en el que cada melodía cuenta una historia.

El pop urbano de Hannan Heredia se escuchará en el parque Martiricos del distrito de Palma-Palmilla el viernes 24, el bulevar José Iturbi de Bailén Miraflores el domingo 26 y el recinto Eduardo Ocón del distrito Centro el jueves 30.

La artista malagueña presentará su disco 'Nagori' en directo. 'Nagori' es la palabra japonesa que designa la nostalgia de lo que se ha ido, el resto que dejan las olas del mar al pasar. Un viaje "íntimo y expansivo a la vez" en el que el pop urbano experimental se cruza con trap, reggaetón emocional, baladas electrónicas y bachata pop.

Las texturas digitales y la fuerza orgánica de la banda se funden en un sonido envolvente facturado desde Málaga y que bebe de Rosalía, Judeline, Rusowsky o Charli XCX. Antonio David Gómez y Darío Aguilar a las guitarras, Víctor El Hadri al bajo y Juan Manuel Varela a la batería acompañan a Hannan.