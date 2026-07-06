Navarro advierte de que el PP de Málaga será "muro de contención frente al ataque de PSOE" a chiringuitos y al turismo

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una reunión con empresarios de playa, junto a la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha advertido este lunes de que la formación será "un muro de contención frente al nuevo ataque del Gobierno de Pedro Sánchez a los chiringuitos, a los empresarios de playa y al conjunto del sector turístico malagueño con la reforma del reglamento de Costas".

Así lo ha señalado durante una reunión con empresarios de playa, celebrada en el hotel Sol Torremolinos Don Pablo, junto a la presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos (Málaga), Margarita del Cid, alcaldes y concejales 'populares' de municipios costeros de la provincia, en un encuentro que ha reunido a alrededor de un centenar de personas.

Navarro ha destacado que los establecimientos de playa "son la base del desarrollo económico y social" de los municipios de la Costa del Sol.

La dirigente 'popular' ha mostrado el apoyo "absoluto, sin ambages y sin complejos" del PP a los chiringuitos tras la "situación de inseguridad jurídica, incertidumbre e intranquilidad" generada por la reforma del reglamento de la Ley de Costas.

En este sentido, ha denunciado que se trata de una reforma impulsada "con nocturnidad y alevosía" y con la que el Gobierno pretende "colar por la puerta de atrás" un cambio normativo que no puede sacar adelante por la vía ordinaria al carecer de mayoría parlamentaria.

Navarro ha advertido de que los afectados "son muchos", porque esta reforma "no amenaza únicamente a los chiringuitos, hamaqueros y trabajadores de los establecimientos de playa, sino también a toda la industria que hay detrás", como la pesca, los transportistas, la construcción, la rehabilitación y otros sectores vinculados al turismo.

"Todo ello está en riesgo", ha subrayado la presidenta provincial del PP, quien ha señalado que la reforma pone en jaque la seguridad jurídica, las inversiones en marcha y la tranquilidad de quienes generan empleo y riqueza en el litoral malagueño.

La presidenta del PP de Málaga ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "vuelve a atacar de manera directa y constante" a los chiringuitos, a los empresarios de playa y al turismo, señalando que "el turismo en Andalucía y especialmente en Málaga no se entiende sin los chiringuitos".

Ha destacado que la presión política e institucional ejercida por el PP en defensa del sector "ya está teniendo eco", después de que la moción presentada por el Grupo Popular en el Senado haya contribuido a que el Gobierno de España convoque este miércoles a las comunidades autónomas para abordar esta situación.

La dirigente 'popular' ha señalado que el modelo que persiguen el PSOE y el Gobierno de Sánchez "no es tener establecimientos desmontables en nuestras playas, sino desmontar directamente el sector".

Navarro ha indicado que, ante este "nuevo golpe" al turismo y a los empresarios de playa, el PP "estará al lado de los chiringuitos, de los ayuntamientos y del sector turístico para defender sus intereses, que son los intereses de todos los malagueños y de todos los andaluces".