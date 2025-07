Navarro destaca que sanidad es "prioridad": "Todo lo que se destine siempre es poco y no nos conformamos"

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha incidido en que la sanidad es "la prioridad de este Gobierno, nunca se ha invertido tanto", aunque "todo lo que se destine siempre es poco". Además, ha subrayado que "no nos conformamos con el punto en el que hemos llegado" y "tenemos que seguir trabajando".

Navarro, en una entrevista concedida a Europa Press, ha recordado que "el plan verano lleva consigo un total de 6.000 contrataciones nuevas para toda Andalucía" y "esto hay que sumarlo a una plantilla mucho más amplia que tenemos de unos años a esta parte".

"Nos encontramos en 2019 una plantilla con casi 8.000 profesionales sanitarios menos, que en las últimas etapas socialistas de la Junta de Andalucía se habían ido por falta de oportunidades, por unas condiciones laborales muy precarias y porque no estaban equiparados sus salarios a la media de España", ha señalado.

Al respecto, ha indicado que "todo eso, no digo que esté absolutamente superado, pero sí se ha ido trabajando y se ha ido mejorando", entre otros, a través de mantener "los contratos COVID que vinieron con la pandemia: Más de 25.000 profesionales nuevos en toda Andalucía y más de 4.600 en la provincia".

De igual modo, ha agregado que no es solo una cuestión de cantidad, sino que "para que se queden debemos de mejorar sus condiciones laborales". Así, ha incidido en que desde el Ejecutivo andaluz "lo primero que hicimos también fue sacar todas las ofertas de empleo público que estaban guardadas en un cajón. Nos pusimos al día y vamos a oferta pública de empleo prácticamente por año, desde que estamos gobernando".

Es más, ha subrayado que "hoy tenemos a más del 65% de los profesionales sanitarios del SAS con su plaza fija". "Un médico, un enfermero, un celador merece, como cualquier empleado público, tener su plaza en propiedad", ha abundado y ha señalado que "eso se ha conseguido, y no solo eso, sino que vamos trabajando con el objetivo de que a final de esta legislatura tengamos el 94% de estabilización en la plantilla del SAS".

Por otro lado, se ha referido a los salarios de los sanitarios, que "era una demanda histórica la equiparación de los sueldos a la media de España". "Están equiparados y se han incrementado los salarios un 14% frente a la pérdida de un 4% que nos encontramos cuando llegamos", ha agregado.

"ESTAMOS TRABAJANDO, NO PARAMOS"

Navarro ha dicho que "no estamos absolutamente conformes": "Estamos trabajando. Nosotros no paramos. Seguimos hablando con los sindicatos, seguimos en las mesas sectoriales, seguimos trabajando porque todo lo que le dediquemos a la mejora de las condiciones laborales y salariales de nuestros profesionales sanitarios redundará, sin ningún tipo de duda, en la mejora de la asistencia sanitaria en su conjunto".

Por otro lado, ha valorado las mejoras en las infraestructuras sanitarias y ha recordado que a la provincia de Málaga "se le han destinado más de 300 millones de euros también en inversiones para nuevos centros de salud, ampliaciones y modernización de los ya existentes, la ampliación del hospital Costa del Sol, que estaba absolutamente parada y que solo para retomar la obra tuvimos que pagar 12 millones para rescindir el contrato anterior...".

También ha destacado que "estamos trabajando a marcha forzada con la ciudad sanitaria --en la capital--". De hecho, ha destacado que el Ejecutivo regional está "inmerso en la principal infraestructura que va a dar respuesta a la preocupación mayor que puede tener cualquier persona, que es la salud, y que es esa ciudad sanitaria con la que se podrá reducir esa brecha que nos separa del resto de Andalucía y de España en cuanto al número de camas por cada 100.000 habitantes".

Además, se ha mostrado convencida de que "en muy poquito tiempo, antes de que nos lo creamos, vamos a tener el orgullo de que haya sido un Gobierno como este, el Gobierno de Juanma Moreno, el que inaugure la mayor infraestructura de obra civil, no sólo en lo que llevamos de legislatura y en lo que llevamos en el gobierno, sino en la historia de la comunidad autónoma".

"Nunca se ha invertido tanto en una infraestructura sanitaria como va a ser el caso de este hospital", ha destacado y ha dicho tener "el orgullo de decir que la principal infraestructura o la más prioritaria está en manos del gobierno andaluz y la va a impulsar, a ejecutar y a inaugurar el Gobierno de la Junta y esperemos que sea el propio Juanma Moreno el que lo haga".

Por otro lado, entre otras infraestructuras, también ha valorado las mejoras en hospitales comarcales, así como actuaciones en diversos centros de salud.

"Todo eso está ahí ¿Que tenemos que seguir trabajando? Por supuesto, pero estamos orgullosos del esfuerzo que se ha hecho, pero no nos conformamos con el punto en el que hemos llegado", ha agregado.

Así, ha asegurado que "somos conscientes de que hemos mejorado, por ejemplo, mucho la cobertura en la prevención de enfermedades a través del calendario vacunal". "Tenemos el calendario vacunal más importante de toda España y de toda Europa. No hay ninguna comunidad autónoma y me atrevería a decir que ninguna región en Europa que tenga un calendario que incluya tantas vacunas gratuitas para toda la población, para tener cubiertas todas las enfermedades", ha destacado Navarro.

Ha explicado que ello "requiere un esfuerzo", pero "tenemos que seguir trabajando", entre otros, "por mejorar el acceso de nuestro usuario al sistema público de salud a través de la atención primaria, el acceso también mucho más rápido a las pruebas diagnósticas y a las especialidades, que la quirúrgica también responda de forma mucho más rápida, las listas de espera".

En este sentido, ha destacado que "por lo menos hoy somos transparentes y somos honestos y se publican los datos y contamos también lo que estamos haciendo por mejorarlo, que se ha mejorado y se va a seguir mejorando".

"Otros guardaban las listas en el cajón, y si te he visto no me acuerdo, y no se sabía ni lo que se estaba haciendo, incluso, ocultando personas que estaban en esas listas para confundir a la opinión pública", ha apostillado.

"SANIDAD PRIORIDAD"

Navarro ha incidido en que la sanidad es "la prioridad de este Gobierno, nunca se ha invertido tanto", aunque "todo lo que se destine siempre es poco".

Así, ha dicho que "tenemos cada vez más usuarios en ciudades y en provincias como Málaga y, con esos crecimientos poblacionales, es muy fácil que tengamos puntos de tensión asistencial en momentos como estos del verano".

Precisamente, ha señalado que se han tenido "unos días de cierta crispación y de cierta tensión, precisamente porque tenían que llegar los contratos, porque hacía falta que los relevos se produjeran de la gente que se había ido de vacaciones; y son momentos puntuales".

Eso sí, ha sostenido que "no se puede hacer de la excepción una generalidad": "Con la forma en la que algunos partidos políticos y algunas organizaciones se quejan del funcionamiento del Servicio Público de Salud, también están arremetiendo y están criticando al conjunto de esos profesionales sanitarios que se esfuerzan, que se sacrifican y que están dando lo mejor de ellos para que tengamos la mejor asistencia sanitaria".

"Insito en que hay momentos puntuales donde la tensión del servicio y de la cobertura, pues evidentemente se dispara y tenemos que trabajar también para que no haya esos picos de demanda asistencial". "Estamos trabajando en adelantarnos a esos picos de demanda asistencial que lo tenemos muy detectado a lo largo del año y que, evidentemente, tenemos conocimientos suficientes para adelantarnos y para responder con la dotación suficiente para que no se produzcan o sean los menores posibles, los más bajos", ha concluido.