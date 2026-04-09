Navarro reivindica candidatura del PP al 17M y asegura que "quienes salen ganando son los malagueños"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) - La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado este jueves que la candidatura de la formación para las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, encabezada por Juanma Moreno, "está llena de ilusión y, sobre todo, de personas con solvencia y que, por encima de todo, han demostrado un gran compromiso con nuestra provincia".

De este modo, ha asegurado que con Juanma Moreno, a quien ha calificado como "el mejor activo que puede tener el Partido Popular en cualquier provincia", y con esta candidatura de hombres y mujeres comprometidos con Málaga, "quienes salen ganando son los malagueños".

Así, ha destacado que la lista aprobada y presentada este pasado miércoles "conjuga la experiencia política representada en muchos de nuestros compañeros con la experiencia profesional y también con un enorme arraigo social".

Navarro ha valorado que "los malagueños tendrán la suerte de poder coger la papeleta y poder votar directamente a nuestro presidente Juanma Moreno el próximo 17 de mayo" y ha subrayado que el PP de Málaga es un partido que está permanentemente en la calle, en contacto directo con los ciudadanos, "practicando ese diálogo y esa escucha activa con la sociedad civil organizada de nuestra provincia".

Por eso, ha añadido la dirigente 'popular', "era importante que esa sociedad civil estuviera representada en nuestra candidatura" y ha señalado la participación de profesionales sanitarios, como la farmacéutica Paloma Moreno, o de una representante de la comunidad venezolana en la provincia, "con la que hemos trabajado estrechamente en los últimos años para mostrarles nuestro apoyo y nuestra condena rotunda a la falta de libertad y de democracia en ese país", en alusión a Amalia Liñán.

Al respecto, Navarro ha afirmado que, para cerrar la candidatura, "nada mejor que contar con una persona que encarna mejor que nadie los valores del deporte; unos valores que en el Partido Popular tenemos muy interiorizados".

Respecto a Carlos Cabezas, ha agradecido que aceptara formar parte de la candidatura del PP malagueño, señalado que "él sabe mejor que nadie lo que es trabajar en equipo, sabe de ganar y de conquistar el cariño de la gente y ha llevado la bandera de Málaga prácticamente por todo el mundo, si bien ahora ayuda desde la retaguardia a nuestro gran Unicaja para seguir conquistando victorias".

La lista del PP malagueño para los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo la conforman el presidente del PP andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, seguido de los consejeros Carolina España, Rocío Blanco y Arturo Bernal en los puestos dos, cuatro y cinco, respectivamente.

Además, el secretario general del PP malagueño y secretario tercero de la mesa del Parlamento andaluz, José Ramón Carmona, ocupa el número tres de la lista.

La candidatura la completan la presidenta de Nuevas Generaciones de Málaga, Jéssica Trujillo, en el número seis; seguida de Manuel Cardeña, Sandra Extremera y Víctor González en los puestos siete, ocho y nueve, respectivamente.

En el número diez se encuentra María José Escarcena, mientras que Daniel Castilla ostenta el puesto número once y Loli Caetano, el doce; si bien José María Ayala y Paloma Moreno les siguen en los números 13 y 14. Por último, José Antonio Báez, Amalia Liñán y Carlos Cabezas cierran la candidatura en los números 15, 16 y 17, siendo los suplementes Inmaculada Matamoros, Juan Antonio Arrabal, María Dolores Bullón y Francisco José Lucena.



