Nieto: "No le vamos a aceptar a Sánchez que firme acuerdos para darle a otros lo que nos quita a los andaluces"

TORROX (MÁLAGA), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha asegurado que desde la Junta de Andalucía "no le vamos a aceptar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nos vuelva a tratar como si los andaluces fuésemos menos que nadie, no le vamos a aceptar que nos relegue en ningún caso, no le vamos a aceptar que firme acuerdos para darle a otros lo que nos quita a los andaluces".

Así se ha manifestado Nieto en declaraciones a los periodistas en Torrox (Málaga), respecto a la comparecencia del presidente del Gobierno para hacer balance del curso político del Ejecutivo en la que ha defendido el preacuerdo entre PSC y ERC para establecer un concierto económico solidario en Cataluña.

Se ha referido a la intención que trasladó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al Consejo de Gobierno de presentar una reclamación judicial "para exigir que se reúna de una vez por todas la Conferencia de Presidentes que lleva prácticamente dos años sin reunirse y que impide que se pueda hablar de financiación autonómica", en un momento en el que ha dicho que "estamos viendo a dónde nos lleva el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana".

Al respecto, ha asegurado que este "acabará siendo un acuerdo que perjudica al conjunto del país, que perjudica el desarrollo de la Constitución, que perjudica la solidaridad entre territorios y que daña de una forma tremenda las aspiraciones de los andaluces porque todo lo que recibe de más una comunidad lo recibiremos de menos otra que ya hemos perdido más de 20.000 millones desde que los mismos que han pactado este acuerdo, ERC y el PSOE, pactaron el nuevo sistema de financiación en 2009".

Frente a eso, ha asegurado que en el presidente andaluz "va a encontrar a una persona que va a defender a todos los andaluces, votaran lo que votaran y sean del partido político del que sean". "Nosotros no hacemos bandos, no establecemos un criterio de división, ni ponemos muros, nosotros defendemos la solidaridad, a los andaluces, al resto de comunidades autónomas, para que ninguna sea más y ninguna sea menos", ha apostillado.

"Hay modelos diferentes, hay fórmulas diferentes de abordar la política y desde luego la de Andalucía es la fórmula de la moderación, de la sensatez, del sentido común, del diálogo, algo que no vemos en la mayoría de las ocasiones en el Gobierno de España", ha manifestado Nieto, quien ha incidido en que "este es el modelo que queremos en Andalucía y queremos para toda España".

En este sentido, ha asegurado que "para nosotros apostar por la justicia es poner en marcha un plan de infraestructuras judiciales con 1.500 millones de euros para poder mejorar la calidad del servicio", mientras que Sánchez "lo interpreta ocupando con cargos de sus anteriores gobiernos el Tribunal Constitucional o poniendo en una querella a un juez que trata de esclarecer una situación bastante irregular y bastante poco clara en la que está involucrada la mujer del presidente".

"La preocupación del presidente de la Junta de Andalucía no es solo que la economía vaya bien, que lo es; no solo es que el empleo vaya bien, que también lo es; hay una parte que tiene que ver con la ética, con las instituciones, con la calidad democrática, que también le preocupa a Moreno, que responde a ese modelo andaluz de hacer política y que desgraciadamente no lo comparte el presidente del Gobierno de España", ha precisado.

Así, ha dicho a Sánchez que "si España va bien, Andalucía va como un tiro; si cree que España está en la senda correcta porque el desarrollo y crecimiento económico es adecuado, Andalucía va mejor porque crece un punto y medio más que la media de España".

Asimismo, ha señalado que "si el dato que le agrada al presidente del Gobierno es que la evolución del empleo ha sido positiva, la evolución de Andalucía ha sido bastante mejor que la de la media de España a lo largo de este tiempo y por tanto creo que los andaluces nos podemos sentir satisfechos de que estamos en el pelotón de cabeza, algo inédito porque siempre estábamos en la cola cuando gobernaba el PSOE en Andalucía".