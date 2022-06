Nieto pide "seriedad" a PP y PSOE y centrarse en la gente: "En las notarías no te enteras de lo que pasa a pie de calle"

MÁLAGA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de la Junta de la coalición 'Por Andalucía' en las elecciones del 19 de junio, Inmaculada Nieto, ha pedido a los candidatos de PP-A y PSOE-A, Juanma Moreno y Juan Espadas, respectivamente, "un poquito de seriedad" ante las mutuas invitaciones a acudir al notario que han protagonizado en los últimos días, y que se centren en "los problemas que tiene la gente".

Así, ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios en Málaga que "en las notarías no te sueles enterar de lo que pasa a pie de calle" y ha incidido en la seriedad porque "no estamos jugando a las casitas", si no hablando de "las cosas de la gente, sus problemas, sus dificultades cotidianas y en lo que puede hacer un gobierno decente de la Junta para resolverlo"; y en ese punto ha situado a su coalición 'Por Andalucía'.

Este pasado martes, el socialista Juan Espadas invitaba a Moreno a firmar ante notario que "con la ultraderecha ni agua" y este miércoles se conoció la respuesta del candidato 'popular', que emplazaba a Espadas a acudir a la notaria pero, en este caso, para rechazar un pacto con la coalición que lidera Nieto, 'Por Andalucía', para no crear un "gobierno Frankenstein".

Para Nieto, "esto son los sainetes del bipartidismo" y ha recriminado que, de seguir en esta línea, la campaña a las elecciones del 19 de junio van a estar marcadas por "la falta de seriedad". "Hay organizaciones políticas que no se han enterado de lo que ha cambiado la vida, la participación política y de lo agudo que son los problemas que tiene la gente", ha relatado, apuntando que 'Por Andalucía' está en eso, "está en las cosas de la gente".

Asimismo, ha señalado que en eso es en lo que debe estar un Gobierno andaluz "decente", en escuchar los problemas de la gente "para resolverlos o, por lo menos, aliviarlos", así como en "movilizar los recursos públicos y ponerlos a su disposición", poniendo como prioridad a los trabajadores "que no tienen que vivir peores condiciones porque, aún teniendo recursos, el gobierno no se entere de lo que pasa en la calle".

Sin embargo, ha lamentado que "en las notarías no te sueles enterar de lo que pasa a pie de calle, y yo le pido a los candidatos de PP-A y PSOE-A un poquito de seriedad, que no estamos jugando a las casitas", ha zanjado.