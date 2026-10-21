NNGG acusa a Sánchez de "intentar condenar a una generación sin casa": "No permite construir y criminaliza el alquiler"

El presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, junto a a la presidenta de la formación juvenil en Andalucía, María José Carmona, y la presidenta de NNGG en Málaga, Jéssica Trujillo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG), Ignacio Dancausa, ha criticado la mala gestión del Gobierno de Sánchez en materia de vivienda y le acusa de haber intentado "condenar a toda una generación de jóvenes sin casa", ya que, ha dicho, "no permite construir", en alusión al bloqueo de más de 25.000 viviendas en la provincia de Málaga por la falta de capacidad eléctrica, y "criminaliza a quien quiere poner su casa en alquiler".

Así lo ha expuesto junto a la presidenta de la formación juvenil del PP en Andalucía, María José Carmona, y la presidenta provincial, Jéssica Trujillo, durante un encuentro con jóvenes en Málaga, donde ha reivindicado la apuesta por la vivienda pública del alcalde de la capital, Francisco de la Torre, con más de 5.300 VPO construidas y entregadas y más de 5.000 impulsadas en este mandato para los jóvenes malagueños.

Frente a esto, Dancausa ha criticado que desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa el precio de la vivienda ha subido un 70% y el alquiler, "más de un 45%"; mientras que los salarios "no han crecido prácticamente nada", lo que ha calificado como "una absoluta ruina".

"Las únicas soluciones de este Gobierno son intervenir, limitar y subir impuestos, consolidando la falta de oferta", ha explicado, y lo ha contrapuesto con el compromiso de Alberto Núñez Feijóo "para construir más de un millón de viviendas en toda España, muchas de ellas en Málaga".

También ha destacado las rebajas fiscales planteadas a los jóvenes para la adquisición de su primera casa, la bajada del IVA del 10% al 4%, la posibilidad de pagar el IVA a plazos y un aval público hasta el 100% de financiación.

"Nos jugamos el futuro de toda una generación que ya hemos perdido mucho tiempo, ya hemos sufrido demasiado, y al final tenemos que comparar estos dos modelos: el de la escasez y la pobreza, frente al de la prosperidad, el esfuerzo y la ayuda a las familias, que es el que va a liderar un próximo Gobierno de Feijóo", ha explicado.

En este sentido, Dancausa ha valorado "la pujanza" de Málaga como "una de las provincias que más crece económicamente de toda España, que más trabajo crea, que más oportunidades genera" y lo ha comparado con "el abandono" de un Gobierno que "no está invirtiendo ni construyendo vivienda para los malagueños".

En este punto, el presidente nacional de Nuevas Generaciones también ha subrayado "el éxito" de las políticas económicas del PP en la Junta, la Diputación y los ayuntamientos para generar oportunidades para los jóvenes malagueños, y ha señalado el crecimiento de los sectores tecnológico, energético y de innovación, "sectores de alto valor añadido que hacen que suba la productividad y los salarios", ha incidido.

Dancausa ha destacado igualmente el compromiso por la inversión pública de Feijóo y la mejora de las infraestructuras del transporte en Málaga, marco en el que ha instado a los jóvenes a "imaginar hasta dónde puede crecer esta provincia".

Así, ha criticado el abandono de la movilidad por parte del Gobierno tanto en las carreteras como en la red ferroviaria, para la que ha anunciado un plan específico de mejora "con el objetivo de reducir todas esas incidencias y facilitar la vida y los desplazamientos a los jóvenes malagueños", ha concluido.