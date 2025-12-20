La Noria, centro de innovación social de Diputación Málaga, premia los proyectos empresariales de Doctor Equus y Cuyprem

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, junto a representantes de los proyectos finalistas de la III Incubadora de Emprendimiento de La Noria de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social de la Diputación de Málaga, La Noria, ha premiado los proyectos empresariales de Doctor Equus, que ofrece experiencias ecuestres con fines terapéuticos, didácticos y sociales, y Cuyprem, que se dedica al cuidado y la prevención de la salud mental.

Así lo han informado desde la institución provincial en un comunicado, en el que han indicado que ambas iniciativas han formado parte de la III Incubadora de Emprendimiento, donde 19 iniciativas han recibido formación y mentorización.

Según ha explicado la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, en la aceleradora de empresas del centro de innovación social también se han mentorizado iniciativas de turismo responsable, bienestar social, lucha contra la despoblación, sostenibilidad y educación, entre otros.

Durante los ocho meses de incubación en los espacios de La Noria, las 19 empresas han recibido mentorización especializada en emprendimiento social y formación específica en dos ejes clave: el desarrollo empresarial y el fortalecimiento de habilidades y competencias transversales del equipo emprendedor.

Como resultado, los proyectos han desarrollado planes estratégicos personalizados a corto y medio plazo, han adquirido herramientas de gestión "esenciales" y han reforzado sus capacidades "para liderar con éxito sus iniciativas".

Esta evolución ha sido posible gracias al acompañamiento experto en emprendimiento social y a un enfoque formativo basado en el método del caso propio, que permite trabajar de forma directa sobre la realidad de cada proyecto. La formación ha estado coordinada por la empresa malagueña Diverxia Consulting, responsable de la ejecución del programa durante esta edición.

El jurado, formado por técnicos en innovación social y por un representante de Caixabank, entidad que respalda esta iniciativa social, ha valorado 12 de los 19 proyectos de esta tercera edición y ha elegido como mejores iniciativas las propuestas de Doctor Equus y Cuyprem.

Ledesma ha destacado que "esta nueva edición de la Incubadora de Emprendimiento vuelve a demostrar que Málaga cuenta con un ecosistema emprendedor comprometido, capaz de transformar ideas en empresas que generan oportunidades económicas y sociales en nuestro territorio".

La vicepresidenta ha subrayado especialmente la vocación territorial de los proyectos participantes. "Muchos de ellos, además de su impacto social, tienen una clara incidencia en el ámbito rural, contribuyendo al equilibrio territorial y abriendo nuevas oportunidades para nuestros municipios", ha afirmado.

Doctor Equus crea experiencias ecuestres con fines terapéuticos, didácticos y sociales, transladando los caballos y equipo multidisciplinar a asociaciones, colegios, instituciones, residencias, empresas; y Cuyprem se dedicada al cuidado y la prevención de la salud mental, con el objetivo principal de fomentar la importancia de cuidar tanto la salud física como la mental en el día a día.

Además de los dos anteriores, los otros proyectos que han pasado a la ronda final han sido 'Viviendo sin estigma', de Afesol, que busca mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno mental grave en zonas rurales, escuchando sus necesidades, visibilizando la falta de recursos y acercándoles apoyo, tratamiento y oportunidades; y Alma en Escena, taller vivencial y grupal que ayuda a reconocer y expresar emociones y a resolver conflictos desde la empatía, creando y representando las historias propias para mirarlas desde fuera.

También ha pasado el proyecto Way2Culture, una plataforma que ofrece turismo cultural auténtico, inclusivo y sostenible en Andalucía y que conecta a viajeros con la comunidad local a través de experiencias únicas como talleres, rutas y gastronomía, fuera del turismo convencional.

Asimismo, 'Camino hacia mi', proyecto de vida sin adicciones, que busca la recuperación integral de las adicciones y una reinserción social ofreciendo a los participantes un espacio seguro para reconstruir su autoestima, desarrollar habilidades emocionales y sociales y fortalecer su autonomía personal.

También 'Bendita Pu(n)tada', que crea espacios pensados para que las personas puedan reconectar consigo mismas, fomentando el bienestar y el disfrute personal, ofreciendo talleres de bordado, bordado con aguja mágica y diferentes creaciones y 'Proceso Consciente', un espacio online orientado al desarrollo personal y al fortalecimiento de la mentalidad en el ámbito de las relaciones de pareja.

Málaga Tándem Club, una comunidad internacional con base en Málaga que promueve la integración social y el intercambio cultural entre locales y extranjeros a través de la práctica de idiomas; y 'María Cecilia', que promueve un espacio multidisciplinar donde el arte se pone al servicio de la salud con una metodología diseñada para diferentes poblaciones, son otros proyectos finalistas.

Asimismo, está LocalStop, plataforma digital en formato web y app, diseñada para conectar a los viajeros por carretera con el entorno rural y las comunidades locales más allá de las ciudades, de forma que permite geolocalizar rutas, eventos, comercios y experiencias rurales en un mismo lugar, impulsando la visibilidad de los municipios y fomentando un turismo más sostenible y conectado con el territorio.

Finalmente, está 'Consentimiento', proyecto que permite generar sensación de seguridad personal al regular y acordar límites y consensos en las citas interpersonales en aplicaciones de citas mediante una aplicación.