La Noria reconoce proyectos que aplican la tecnología a necesidades sociales con la segunda edición de Código-S - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación de Málaga ha celebrado la segunda edición del Hackathon Código-S, una iniciativa que conecta tecnología e innovación social para desarrollar soluciones digitales orientadas a responder a necesidades concretas de las personas y su entorno.

La iniciativa, impulsada por La Noria junto a Gaia Labs y Diverxia, con la colaboración de Arrabal-AID, ha reunido a 50 participantes con perfiles como desarrolladores, diseñadores de software, perfiles sociales y mentes creativas, que han trabajado en equipo dando lugar a seis proyectos.

Los participantes han desarrollado propuestas en torno a cuatro ámbitos: brecha digital, diversidad funcional, adicciones tecnológicas y naturaleza y tecnología, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

Código-S propone incorporar una mirada social a la programación y al desarrollo tecnológico, invitando a las personas participantes a ponerse las 'gafas de lo social' y utilizar sus conocimientos para responder a necesidades concretas de la sociedad.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social, Antonia Ledesma, ha recordado que el programa ha combinado sesiones de trabajo colaborativo con formaciones breves sobre creatividad social, planificación, marketing con impacto y comunicación de proyectos.

También ha incluido la presentación de GaiaSense, una iniciativa de GaiaLabs que combina sensores e inteligencia artificial para facilitar el cuidado de las plantas y fomentar un uso más sostenible de los recursos.

CONECTA2 Y TREGUA, PROYECTOS GANADORES CON IMPACTO SOCIAL

La segunda edición de Código-S ha reconocido con el primer premio a Conecta2, una aplicación desarrollada por estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga y una consultora de proyectos sociales.

La herramienta utiliza inteligencia artificial para facilitar la comunicación de personas con dificultades para expresarse verbalmente, como aquellas con ELA o secuelas de un ictus. De esta forma, busca favorecer su autonomía, facilitar sus relaciones con el entorno y mejorar sus posibilidades de comunicación. El proyecto ha recibido una dotación de 300 euros.

Por otro lado, el segundo premio, dotado con 200 euros, ha recaído en Tregua, una aplicación desarrollada por estudiantes de la UMA de distintas disciplinas, entre ellas Informática, Derecho y Criminología, Psicología y Trabajo Social.

A través de una dinámica gamificada por grupos de amistad, la propuesta promueve la desconexión de las tecnologías de la información y la comunicación, fomentando un uso más consciente de las pantallas y unas relaciones sociales más saludables.

Ledesma ha señalado que "ambas iniciativas han destacado por aplicar la tecnología a necesidades sociales concretas, con propuestas que sitúan a las personas en el centro de la innovación y buscan contribuir a su bienestar y calidad de vida".

Por otro lado, han explicado que el contacto directo con los colectivos ha sido una parte importante del proceso. Durante Código-S, personas mayores vinculadas a Arrabal-AID y su equipo técnico han compartido sus experiencias con los equipos participantes, acercándoles a sus necesidades y ayudándoles a comprender mejor los retos sociales abordados.

Este intercambio ha permitido conectar el desarrollo tecnológico con experiencias reales y orientar las propuestas hacia soluciones más ajustadas a las circunstancias de las personas destinatarias.

Más allá de los premios, Código-S ha planteado la posibilidad de dar continuidad a las soluciones desarrolladas y avanzar hacia su futura implementación.

La iniciativa busca así que las ideas surgidas durante el hackathon puedan seguir evolucionando y convertirse en herramientas útiles para responder a necesidades sociales, reforzando el potencial de la tecnología como motor de innovación y transformación social.