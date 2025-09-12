'Nouvelle Vague', la nueva película de Richard Linklater, inaugurará el 31 Festival de Cine Francés de Málaga

Linklater realiza con 'Nouvelle Vague' una declaración de amor a la película de culto de Jean-Luc Godard, 'À Bout de Souffle' ('Al final de la escapada', 1959) - FESTIVAL DE CINE FRANCÉS DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización del Festival de Cine Francés de Málaga (FCFM) avanza este viernes uno de los preestrenos oficiales que formarán parte de la Sección Oficial de su trigésimoprimera edición. Se trata de 'Nouvelle Vague', la película que recientemente ha presentado su director, Richard Linklater, en primicia en el Festival de Cannes.

Así, el certamen francófono la presentará fuera de concurso el próximo viernes 10 de octubre a las 20.00 horas en el Cine Albéniz, en lo que será la inauguración de su edición de 2025, de la que se conocerán todos los detalles en los próximos días.

Linklater realiza con 'Nouvelle Vague' una declaración de amor a la película de culto de Jean-Luc Godard, 'À Bout de Souffle' ('Al final de la escapada', 1959), pero también a este periodo crucial de la historia del cine que el director estadounidense revisita con nostalgia, hasta en las técnicas características de la época.

"Se trata de una elección perfecta para inaugurar el FCFM este año; es un acercamiento a modo de 'docu-ficción' a un símbolo de la cinematografía francesa y sus hitos", explican desde el Festival de Cine Francés de Málaga. La película llegará a las salas españolas el 9 de enero de 2026.

'Nouvelle Vague' es una producción francesa y está distribuida en España por Elastica. En ella, Linklater nos muestra a Jean-Luc Godard (interpretado por Guillaume Marbeck) enfrentándose a un rodaje caótico, con la colaboración de la actriz Jean Seberg (Zoey Deutch), para capturar el espíritu rebelde e innovador de este hito del cine moderno. El reparto incluye, además, a los actores franceses Aubry Dullin, Bruno Dreyfürst, y Benjamin Clery.

Más que el retrato de un hombre y su arte, el director retrata a toda una generación de cineastas y resucita el espíritu que impregnó este prolífico periodo del cine, simbolizado por la libertad de expresión, la improvisación y el apego a la poesía cotidiana, pero además, utilizando técnicas características de la época, entre el montaje elíptico, el blanco y negro, los cambios de tono y las cámaras de mano, para acabar creando una suerte de docuficción en forma de homenaje vibrante e inventivo.

"No se trata de hacer un remake de 'À Bout de Souffle', sino de mirarla desde otro ángulo. Quiero sumergirme en 1959 con mi cámara y recrear la época, la gente, el ambiente. Quiero pasar el rato con la gente de la 'Nouvelle Vague'. Les dije a todos los actores: 'No están haciendo una película de época. Están viviendo el momento. Godard es un crítico muy conocido, pero es la primera vez que dirige una película. Os lo pasáis bien rodando con él, pero os preguntáis si esta película llegará a estrenarse alguna vez...'", explica el director en el comunicado oficial de la película.

Richard Linklater es un director, guionista y productor de cine estadounidense nacido en Houston, Texas, el 30 de julio de 1960. Es una figura destacada del cine independiente estadounidense de los años noventa y es conocido por sus películas que exploran el paso del tiempo y las experiencias juveniles, incluyendo 'Slacker', 'Boyhood', y la trilogía 'Antes del amanecer', 'Antes del atardecer' y 'Antes del anochecer', entre más de cincuenta películas.

El 31 Festival de Cine Francés de Málaga se celebrará del 10 al 17 de octubre en diversos espacios de la ciudad. Recientemente ha anunciado la composición de su primer Jurado Profesional, compuesto por Inés Azagra Prego, periodista y gestora cultural; Víctor Salmerón, divulgador de cine y creador de Cinema Excelsior; Rafael Robles "Rafatal", cineasta malagueño con 25 años de trayectoria y más de 70 premios internacionales; y Montse Ogalla, directora de producción, docente y vicepresidenta de AAMMA. El próximo 16 de septiembre se presentará el programa completo del certamen.

