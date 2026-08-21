Nueve detenidos de una organización asentada en Marbella y dedicada a introducir en Europa grandes cantidades de droga

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MÁLAGA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la BKA de Alemania y Policía de Colonia, han detenido a nueve personas y desarticulado una organización criminal asentada en Marbella (Málaga) dedicada, presuntamente, a introducir grandes cantidades de sustancias estupefacientes a nivel internacional con destino final era Europa y que habría conseguido obtener un beneficio superior a los 11.000.000 de euros.

La investigación culminó con 35 entradas y registros --31 en Alemania, uno en Austria y tres en Marbella-- donde se incautaron 126.000 euros, cinco armas de fuego, cuatro toneladas de marihuana, casi 28 kilos de cocaína, 1,5 kilos de crack y 800 litros de aceite para una producción estimada de 3,2 toneladas de anfetaminas y se intervino un laboratorio clandestino, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Durante la explotación operativa se detuvieron a nueve personas, ocho en Alemania y una en Marbella siendo este el líder de la organización. Una vez pasaron a disposición judicial, esta dictaminó el ingreso en prisión de todos los detenidos imputándoles los delitos de organización criminal, tráfico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó en abril de este año con la colaboración policial entre España y Alemania debido a una presunta organización criminal, asentada en Marbella, dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína procedentes de Bolivia y cuyo destino final era Europa, así como el tráfico de marihuana desde la provincia de Málaga a diferentes países de la Unión Europea.

Tras varias pesquisas, se tuvo conocimiento de que el líder de la organización se encontraba en la localidad malagueña, estando vinculado con una incautación de 1,3 toneladas de marihuana que se habría realizado en el país germano y que procedía de España.

Esta persona era considerada High Value Target, objetivo de alto valor, para Europol y había aprendido a gestionar la organización debido a sus trabajos previos para otras organizaciones criminales que le formaron previamente.

CON LOS BENEFICIOS DE LA MARIHUANA REALIZABAN ENVÍOS DE COCAÍNA

El modus operandi de la red criminal era obtener beneficios mensualmente por la venta de marihuana y así, posteriormente realizar envíos marítimos de cocaína desde Bolivia a territorio europeo.

Para gestionar estos envíos, los agentes pudieron constatar que el líder viajaba con frecuencia a Brasil donde pudo tejer una red de contactos importantes para este tipo de trámites.

Una vez que tenían los ingresos provenientes del narcotráfico, los cuales podrían ser superiores a 11.000.000 de euros, lo invertían en inmuebles, habitualmente locales comerciales, para que el dinero volviera a su cauce legal.

Así, el pasado mes de junio se procedió a la explotación operativa, realizando 35 entradas y registros en Marbella, Alemania (31) y Austria (1) donde se incautaron más de cuatro toneladas de cannabis, 27,5 kilos de cocaína, aproximadamente 1,5 kilos de crack y 800 litros de aceite de anfetamina, cantidad suficiente para producir más de 3 toneladas de anfetaminas.

Además, en los registros se intervino un laboratorio clandestino, cinco armas de fuego, ocho vehículos, 18 dispositivos móviles, 126.000 euros además de diversa documentación mercantil.

La investigación culminó con la detención de nueve personas, ocho en Alemania y el líder de la organización en España, en la localidad malagueña de Marbella, ingresando todos los miembros en prisión imputándoles los delitos de organización criminal, tráfico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales.