Nueve firmas malagueñas llevan su bisutería artesanal y complementos al Salón Internacional Bisutex en Madrid

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MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nueve firmas adheridas a la marca 'Málaga de Moda', impulsada por la Diputación de Málaga, participarán en la próxima edición de Bisutex, Salón Internacional de la Bisutería y Complementos, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en el Recinto ferial de Ifema en Madrid.

La representación malagueña estará integrada por AV Verdú, Ana Lanas, Berillús, PatadeKoala, Aztures, Magdala, Lucy Clip, Charo García y Tricotrá, nueve proyectos vinculados al diseño de autor, la producción artesanal y la diferenciación en el ámbito de los complementos de moda.

El encuentro reunirá a más de 250 marcas procedentes de 14 países y contará con visitantes profesionales de 47 nacionalidades, según ha informado la Diputación.

La diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de 'Málaga de Moda', Esperanza González, ha destacado, a través de un comunicado, que la participación conjunta en Bisutex "supone una oportunidad para mostrar el talento creativo y empresarial, la calidad artesanal y la capacidad innovadora de la provincia en un escaparate profesional de referencia".

Entre las propuestas malagueñas, Magdala Joyería Artesanal presentará piezas elaboradas a mano mediante técnicas como el punto peruano y el alambrismo aplicadas a la joyería contemporánea, mientras que PatadeKoala acudirá con nuevos modelos de mochilas antirrobo y otros complementos como bolsos, riñoneras, fundas para gafas y diademas.

Tricotrá mostrará sus bolsos y alpargatas de crochet, en una propuesta que combina tradición, sostenibilidad y diseño, mientras que Berillús presentará complementos para flamenca, invitada y ceremonia, entre ellos flores y peinas con una reinterpretación contemporánea de elementos andaluces.

Aztures dará a conocer su primera colección de sombreros, elaborados en colaboración con artesanos de distintos países y concebidos como piezas de producción limitada. Por su parte, AV Verdú Alta Bisutería presentará la colección 'Al Alba', inspirada en la luz del amanecer y dirigida a los ámbitos de la moda flamenca, fiesta y novia.

La propuesta de Lucy Clip estará centrada en complementos para zapatos que combinan una función de sujeción del calzado con un componente decorativo.

Charo García Joyas, con más de dos décadas de trayectoria, exhibirá nuevas piezas de esmalte al fuego inspiradas en el mar, el jazmín y el paisaje mediterráneo de Málaga.

Por último, Ana Lanas presentará una colección de bisutería en metacrilato elaborada mediante diseño digital, corte láser y montaje manual, con piezas inspiradas en el paisaje, el mar y los atardeceres de la provincia.