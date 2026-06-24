Un nuevo convenio permitirá repoblar in situ la cymodocea nodosa en fondos marinos de Rincón de la Victoria (Málaga)

Firma de un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Hidralia y la Universidad de Málaga para la repoblación de la cymodocea nodosa. - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

Un nuevo convenio entre el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), Hidralia y la Universidad malagueña (UMA) permitirá la repoblación de la cymodocea nodosa en los fondos marinos del municipio rinconero como siguiente paso del proyecto iniciado en 2024 para la puesta en valor de los ecosistemas marinos en Rincón de la Victoria.

La firma, que tuvo lugar el pasado viernes entre el alcalde, Francisco Salado; el consejero delegado de Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía, Marcos Martín; y el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, Pedro Jesús Maireles, refrenda el proyecto que une a las tres entidades en el marco de las actividades de la Cátedra de Ciencias del Litoral Costa del Sol de la universidad.

En una primera fase se consiguió establecer un sistema de cultivo ex situ para el mantenimiento y propagación de Cymodocea nodosa para su posterior reintroducción en el medio marino.

Para el desarrollo de estas actuaciones ha sido necesaria la obtención de los correspondientes permisos de utilización del dominio público marítimo-terrestre, otorgados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que están vigentes hasta el 31 de julio de 2027.

El nuevo convenio recoge tres fases, como es seleccionar la localización más adecuada para el trasplante, ejecutar el trasplante de los explantos, realizar el seguimiento de las plantas trasplantadas para evaluar su viabilidad y el éxito de la actuación.

El alcalde ha mostrado su satisfacción ante este nuevo e importante avance de un proyecto pionero para el municipio. "Venimos trabajando desde hace años y ahora afrontamos una fase clave para la recuperación de nuestros fondos marinos. Nunca antes se había apostado tanto medioambientalmente como en estos años y espero que en pocos años podamos ver el fruto de este proyecto", ha dicho.

El vicerrector de Investigación y Divulgación Científica ha destacado la relevancia del acuerdo, que presentó como "un ejemplo de cooperación institucional con impacto directo en la protección del entorno". "La iniciativa refuerza el papel de la Cátedra de Ciencias del Litoral como un aliado de enorme valor para la salud ambiental del litoral malagueño", señaló.

Maireles subrayó, además, que la colaboración con el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y con Hidralia es una muestra más de la implicación de la universidad en la búsqueda de soluciones a los desafíos ambientales de la provincia, a través de proyectos orientados a la mejora y conservación del entorno.

Por su parte, el consejero delegado de Hidralia, incidió en la colaboración público privada. "Este proyecto refleja cómo la colaboración entre la investigación, las administraciones públicas y las empresas puede generar soluciones reales para proteger y restaurar nuestros ecosistemas", indicó.

"La recuperación de praderas marinas de cymodocea nodosa supone un hito para la provincia de Málaga y para Andalucía, ya que desempeñan un papel fundamental en la mejora de la biodiversidad, la protección del litoral y la adaptación al cambio climático, por lo que apoyar su regeneración es una inversión en el futuro de nuestro entorno", según dijo.

Asimismo, añadió que en Hidralia entienden que su responsabilidad "va más allá de la gestión del agua; también pasa por impulsar iniciativas que contribuyan a preservar el patrimonio natural de los territorios en los que estamos presentes".

En la firma del convenio también estuvieron presentes el concejal de Playas, Sergio Díaz, la investigadora principal del proyecto, Elena Bañares, así como el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral Costa del Sol, Francisco Ignacio Franco.

"El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha trabajado de forma convencida en favor de la recuperación de nuestros ecosistemas marinos en el marco de las políticas medioambientales que de forma trasversal hemos desarrollado en todo el municipio. Somos un pueblo que vive de cara al mar, lo cuida y lo protege", explicó el edil de Playas.

FASES

Según aseguró, durante la primera etapa del proyecto "se han conseguido hitos importantes como el diseño y construcción de un sistema novedoso que permite el acondicionamiento de muestras de fanerógamas marinas recogidas, con los permisos de las autoridades competentes, de praderas afectadas, por el impacto de la actividad humana e industrial en localidades cercanas, como etapa previa a su reintroducción en el medio marino".

Se ha comprobado, en esta primera etapa que el sistema diseñado ha permitido acondicionar con éxito los ejemplares recogidos. Los haces de Cymodosea nodosa no sólo se han recuperado adecuadamente, sino que han crecido en número durante el tiempo que han estado en el vivero de Rincón de la Victoria. Un hito que no se había conseguido anteriormente", explicó finalmente Franco.

Una vez firmado el nuevo convenio, el plan de trabajo se enmarca en tres fases. La primera la identificación de la zona de actuación, en la que se procederá a la localización, dentro del término municipal, de las áreas más idóneas para la repoblación. Para ello, se contará con la colaboración de clubes de buceo locales, cuyo conocimiento del entorno permitirá una identificación más eficiente de los enclaves potencialmente adecuados.

También se analizarán variables ambientales clave para la supervivencia de la especie, tales como la irradiancia, el grado de exposición, el hidrodinamismo y las características del sustrato, entre otras.

Además, una vez seleccionada la zona de actuación, los haces de cymodocea serán transportados desde el sistema de cultivo ex situ hasta el área de trasplante, manteniéndose en condiciones controladas de baja temperatura y oscuridad durante el traslado. La repoblación se llevará a cabo mediante buceo con escafandra autónoma, siguiendo la metodología descrita por Castejón-Silvo et al. (2025), adaptada a la especie objeto del presente proyecto.

En el caso de que el número de haces disponibles en los cultivos ex situ resulte insuficiente, se procederá a la recolección de nuevos haces conforme al protocolo establecido en el convenio anterior. Estos haces, una vez acondicionados, podrán ser trasplantados directamente al medio marino sin pasar por el sistema de cultivo, permitiendo, en su caso, establecer comparaciones entre ambas metodologías.

Los proyectos de restauración de angiospermas marinas recomiendan un periodo de seguimiento de al menos 4 años para evaluar la viabilidad de las plantas y el éxito de la actuación, con especial intensidad durante el primer año tras el trasplante.

En este sentido, se establecerá un sistema de seguimiento a los 60, 180, 270 y 365 días. El día 60 se realizará una fertilización con formulación 0-39-0 NPK. El seguimiento se llevará a cabo mediante buceo con escafandra autónoma, registrándose variables como el número de ápices, la tasa de supervivencia, la densidad de haces y la cobertura.

Los datos obtenidos durante el seguimiento serán analizados estadísticamente para evaluar la viabilidad de las plantas trasplantadas y el grado de éxito de la restauración.