El nuevo espectáculo de luminotecnia de la Feria de Málaga congrega más de 240 drones funcionando a la vez

MÁLAGA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Málaga 2022, tras dos años de ausencia debido a la pandemia, arranca esta noche teniendo como único protagonista a los espectáculos pirotécnicos y de luz y sonido.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Servicios Operativos y Feria, Teresa Porras, ha visitado este viernes los preparativos del novedoso espectáculo de drones.

Así, este año por primera vez habrá a las 23.50 un espectáculo luminoso con drones en dos escenarios: plaza de La Malagueta y playa de Huelin. Este espectáculo está patrocinado por El Corte Inglés y Mahoy-San Miguel.

'Umiles - Drone light show' presenta esta propuesta que señala va a ser la mayor concentración de drones operando al unísono que se produzca en España. Será un espectáculo luminoso en el que los drones dirigidos por especialistas dibujarán figuras de luz en el cielo malagueño.

Se trata de un espectáculo creado especialmente para Málaga denominado 'Noche de Fiesta', en el que participan dos pilotos al mando, un responsable técnico, tres observadores, un coordinador de operaciones y desarrollador de la coreografía. Habrá 120 drones en la zona de la playa de La Malagueta y otros 120, en la playa de Huelin.

A partir de la media noche será el espectáculo piromusical, los tradicionales fuegos artificiales, desde la zona de acceso a la terminal de cruceros, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, una empresa valenciana. Están patrocinados por El Corte Inglés.

Será un castillo de fuegos que se prolongarán durante 1.200 segundos. En concreto, se quemarán 609,2 kilos de pólvora. Mientras los efectos pirotécnicos circundan el cielo del litoral de la capital sonará 'This is me' (bso el gran showman - Keala Settle); 'La vida es bella' (Main theme- Nicola Piovani); BSO 'Grease' (John Travolta & Olivia Newton- John) --'You're the one that i want', 'Greased lightning', 'Summer nights'--; BOS 'Dragonheart' (Randy Edelman); 'Príncipe Alí' (bso Aladín- Will Smith); y 'Let it go' (BSO Frozen- versión de The piano guys).

De la Torre ha señalado que "tratamos de ir en la línea de cada año mejor y máxima calidad posible" con los fuegos artificiales, valorando, por otro lado, el traslado de día y lugar también del pregón para que tenga "una dignificación mayor".

De igual modo, ha valorado la celebración del espectáculo con drones y ha dicho que "Málaga es una ciudad muy comprometida con los avances tecnológicos, también con la cultura, con la fiesta, y tenemos aquí una demostración de esta suma de argumentos y razones para hacer una Feria aún más atractiva, más llamativa y más interesante para todos".

Por su parte, Álvaro Vallés ha señalado que tras dos años de parón "todo el mundo tiene muchas ganas y es todo un honor poder abrir la Feria con este espectáculo, dando paso a la pirotecnia".

El espectáculo, ha comentado, "se ha diseñado específicamente para la Feria de Málaga, tiene motivos de la Feria y una serie de alusiones de la ciudad que todos los malagueños van a poder reconocer".