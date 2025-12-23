El obispo de Málaga invita a los fieles a "contemplar, celebrar y compartir" durante la Navidad

José Antonio Satué, obispo de Málaga. - DIÓCESIS DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha invitado a los files de la diócesis de Málaga y Melilla a "contemplar, celebrar y compartir" durante la Navidad, "esta fiesta entrañable atrae la mirada hacia un misterio central de nuestra fe: el nacimiento del hijo de Dios".

Así, en su mensaje navideño, el prelado invita, en el ámbito de la contemplación, a la lectura del Evangelio del nacimiento de Jesús "o simplemente colocaros ante un belén". "Dejemos que el niño Dios nos mire y en sus ojos veremos reflejado el ser de Dios y su amor por la humanidad. Dios se hizo pequeño y entró en la historia humana con la lógica del amor: no humilla a los que ama, sino que los eleva; no se impone, sino que se ofrece. Es el Enmanuel, "Dios-con-nosotros", la Palabra de Dios hecha carne", señala.

Asimismo, el obispo ha instado a los fieles a celebrar el nacimiento de Jesús, ya que, según expone, "cuando nos acercamos a cada hermano y hermana con sinceridad y sin prejuicio, cuando nos escuchamos y nos perdonamos, cuando brindamos juntos por tantas cosas buenas que Dios nos regala, Jesús vuelve a ser buena noticia, nace de nuevo entre nosotros, crece la fraternidad, se destierra la soledad y despierta la esperanza".

Por último, Satué ha hecho un llamamiento a los fieles a compartir, y al respecto ha afirmado que "quien contempla y celebra el nacimiento del Hijo de Dios en la pobreza del portal de Belén, se siente impulsado a llevar esta buena noticia a los demás, especialmente a los pobres, los descartados y los frágiles". "No celebraremos una verdadera Navidad, si no nos acercamos a quienes viven en la intemperie de la vida", ha concluido.