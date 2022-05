La obra 'Rage, love and despair' de Charles Sandison se proyecta en el Espacio 5 del CAC Málaga hasta el 24 de julio

MÁLAGA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) presenta la obra 'Rage, love and despair' (2003) del artista Charles Sandison, una proyección formada por un programa informático contenido en un disco duro conectado a un proyector de vídeo. El trabajo del artista podrá verse en el Espacio 5 hasta el 24 de julio.

'Rage, love and despair' muestra un enjambre de palabras de diversos colores sobre un fondo negro que aparecen, chocan o se desvanecen entre ellas, invitando al espectador a reflexionar mediante una experiencia inmersiva sobre el ciclo de la vida.

Sandison explora las relaciones entre disciplinas tan diversas como la historia, la filosofía, la lingüística, las matemáticas y la ciencia a través de medios basados en tecnología y proyección visual, han precisado desde el CAC Málaga.

El artista es conocido por sus proyecciones digitales generadas por un software, creado por el propio artista, compuestas por texto o palabras que son proyectadas en espacios arquitectónicos o en el interior de edificios como galerías o museos.

El software de Sandison simula patrones del comportamiento humano a través de textos codificados por colores que representan diferentes emociones o estados físicos como la rabia, el amor, la esperanza o la desesperación.

'Rage, love and despair' muestra un enjambre de palabras que se mueven, flotan, chocan o desaparecen en respuesta unas de otras completando la narrativa de la obra. Cada palabra posee un código de color y su definición evoluciona a medida que choca con otras. Los movimientos programados entre las palabras generan un diálogo emocional, tal y como menciona el artista, permitiendo al espectador completar el significado de la obra introduciéndose en una experiencia inmersiva.

En esta pieza 'Rage, love and despair' se observa la aparición de la palabra 'life' en color blanco sobre fondo negro de forma independiente mientras es acechada por otros grupos de palabras en azul, rojo y magenta. En el color azul, destacan palabras que simbolizan esperanza, lástima como 'pain', 'fear', 'despair' o 'grief' mientras que en rojo sugiere términos connotaciones negativas como 'hate', 'corrupt' o 'rage' en contradicción con el color magenta que alude a palabras como 'love', 'trust', 'care' o 'hope'.

En su obra, se observa como Sandison otorga de vida a las palabras que componen la pieza audiovisual simulando el comportamiento de la naturaleza y de los humanos, similar al ciclo de la vida, donde nacen, mueren y se reproducen las palabras ante los ojos del espectador.

Los grupos de palabras están clasificados por colores, de acuerdo, al lenguaje del color y sus connotaciones. Un rasgo llamativo en la obra es la interacción que se genera entre las palabras que forman parte de la obra.

Charles Sandison (Haltwhistle, Northumberland, Reino Unido, 1969) Estudió arte en la Escuela de Arte de Glasgow, Reino Unido desde 1987 a 1993. En 1995, se mudó a Finlandia y ahora vive y trabaja en Tampere.

Entre sus muestras individuales destacan entre otras: 'Signs of Life', Galerie Forsblom, Helsinki, Finlandia (2014); 'Chamber', Denver Art Museum, EEUU (2013); 'Nature morte', Galería Max Estrella, Madrid, España (2012); 'Charles Sandison - Ars Fennica Award', Hämeenlinna Art Museum, Finlandia (2011); 'Eigse', VISUAL Centre for Contemporary Art, Carlow, Irlanda (2010); 'Index', MNCARS Museo nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España (2009); 'Correspondances: Sandison - Monet', Musée d'Orsay Art Contemporain, París, Francia (2008); 'Charles Sandison', Paik Gallery, Seúl, Corea (2007) o 'Received Text', Centre por l'image contemporaine, Génova, Suiza (2006); 'Living Rooms', Cornerhouse Centre for Visual Art, Manchester, Reino Unido (2005) o 'Axis', Centre d'art Contemporain Georges Pompidou, Francia (2003), entre otras.

Sus obras forman parte de las colecciones de diversas instituciones como el Reina Sofía de Madrid; Kiasma Art Museum, Finlandia Corcoran Gallery of Art, Washington DC, EE.UU; VAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, España o The National Museum for the XXI Century Arts, Roma, Italia, entre otros.