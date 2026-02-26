Las obras para duplicar el espacio expositivo del Museo Arqueológico de Estepona (Málaga) están ya en su recta final

El edificio del Museo Arqueológico Municipal de Estepona un edificio construido en el siglo XVIII consta de un bajo y dos plantas y está formado por un patio central donde se encuentra un aljibe perteneciente a una torre de época mulsumana - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

La reforma integral de las instalaciones del Museo Arqueológico Municipal de la ciudad malagueña de Estepona se encuentran en su recta final. A través de esta actuación se ha duplicado el espacio expositivo, con la construcción de una nueva sala de grandes dimensiones que se ha habilitado en la planta superior y que permitirá mostrar al público decenas de piezas arqueológicas que han permanecido guardadas hasta ahora por la falta de espacio.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado, en el que detalla que la obra, que cuenta con una inversión de 97.999 euros (IVA incluido), se encuentra en un 80 por ciento de ejecución y contempla otras intervenciones que supondrán una remodelación integral de las instalaciones.

Así, los trabajos que ya se han acometido han sido la construcción de una nueva sala de grandes dimensiones ubicada en la planta superior, donde se ha recuperado un antiguo techo de vigas típica de las construcciones locales del siglo XVIII, al que se ha aplicado un tratamiento específico para mantenerlo en sus condiciones óptimas.

También se ha llevado a cabo la instalación de un ascensor y la reforma de los aseos existentes en la planta baja, así como de la solería del patio central, que va al mismo nivel y donde se ha eliminado la fuente. Además, el aljibe se ha dejado con su apertura de acceso vista, y se ha cubierto mediante un vidrio estructural; y se ha renovado el peldañeado de la escalera, sustituyendo las piezas rotas y reponiendo la formación de los peldaños.

Por otro lado, las últimas actuaciones que quedarían por acometer son el pulido del suelo, la instalación de nueva iluminación, pintura y algún que otro repaso.

El concejal adscrito al área de Patrimonio, Daniel García, ha indicado que los trabajos proseguirán habilitando de mobiliario el museo y procediendo a la distribución de vitrinas y de piezas arqueológicas, muchas de las cuales están conllevando un importante proceso de rehabilitación.

Los trabajos arqueológicos que se han venido realizando en los últimos años, y que han sacado a la luz decenas de piezas que hablan de los orígenes de la ciudad de Estepona, hacían necesario dotar al museo de más salas, de modo que estos importantes vestigios puedan mostrarse al público, según ha explicado García.

La mayoría de estas piezas datan de los periodos prehistórico, romano e islámico, y sólo una reducida cantidad ha podido exponerse hasta el momento en una muestra temporal. El objetivo de este nuevo proyecto municipal es que estos fondos tengan su espacio definitivo dentro del museo.

El edificio del Museo Arqueológico Municipal de Estepona un edificio construido en el siglo XVIII consta de un bajo y dos plantas y está formado por un patio central donde se encuentra un aljibe perteneciente a una torre de época mulsumana. En ambas plantas se encuentra una galería porticada alrededor del patio central que distribuye a las diferentes salas.