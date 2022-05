Las oficinas de turismo de Málaga capital atienden a más de 13.400 visitantes en el puente de mayo

MÁLAGA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El puente de mayo ha finalizado con un total de 13.486 visitantes atendidos en las oficinas municipales de turismo de la plaza de la Marina y de la Alcazaba, según los datos registrados en estas instalaciones desde el 29 de abril al 2 de mayo.

En cuanto a mercados, tres de cada cuatro visitantes han sido de procedencia internacional. Concretamente, la cuota del turista internacional ha sido del 72%, es decir, 9.652 viajeros procedieron de fuera de España, frente a los 3.834 del territorio nacional.

Respecto a la distribución por mercados internacionales, destaca sobremanera el estadounidense, de quienes se han contabilizado 2.129 visitas. Le sigue el mercado británico (1.395 turistas) y el francés (1.284).

A la relevancia de la cuota norteamericana en este puente han contribuido los siete cruceros que ha recibido la ciudad en este puente, entre ellos el más grande del mundo: el Wonder of the Seas, de Rotal Caribbean, cuya mayor parte de pasajeros era de nacionalidad estadounidense.

En cuanto al mercado nacional, los que mayores visitas a oficinas de turismo han protagonizado han sido los viajeros procedentes de la Comunidad de Madrid (935 visitas), seguido de los andaluces (467) y los vascos (452).

Las principales consultas demandadas por los turistas han ido encaminadas a la solicitud de planos y callejeros de la ciudad, información general sobre monumentos y museos, así como de la oferta gastronómica de Málaga.

Estos datos registrados en las oficinas han sido abordados este miércoles en una reunión mantenida entre el concejal de Turismo, Jacobo Florido, y el vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) para Málaga capital, Francisco Moro.

En el encuentro, la patronal hotelera ha informado de que el puente ha registrado en la ciudad de Málaga una ocupación media hotelera que ha alcanzado un 84,5%, cerca de diez puntos por encima de la previsión inicial (75%).