La OFM, Paco Ibáñez, María José Llergo y Vicente Amigo, propuestas de los teatros municipales de Málaga en Navidad

MÁLAGA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa de Navidad de la Orquesta Filarmónica de Málaga y la voz comprometida de Paco Ibáñez esta semana y las visitas de María José Llergo y Vicente Amigo con sus nuevos repertorios la siguiente son algunos de los puntos fuertes de la programación navideña de los teatros municipales de Málaga.

Así, en el Teatro Cervantes estarán también las zambombas de Manuel de la Curra y de la compañía de Antonio de Verónica y Saray Cortés, The New Orleans Gospel Stars, La Insostenible Big Band y el tradicional Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica, mientras que el Teatro Echegaray hace un hueco justo antes de Nochebuena para Myriam Latrece.

El programa Navidad en el Teatro Cervantes y en el Teatro Echegaray se nutre asimismo de la 'stand up comedy' de Dani Rovira y Arturo González-Campos y danza clásica con dos títulos emblemáticos, 'El cascanueces' a cargo del Ballet de Kiev y 'El lago de los cisnes' puesto en escena por Ballet Clásico Internacional.

Además, los más pequeños de la familia disponen durante sus vacaciones de diversos espectáculos con las obras 'El rock se cuela en la escuela', 'Azul Picasso', 'Mozartland', 'El árbol de mi vida' y 'La panda pirata' en el Echegaray y dos grandes montajes que por su dimensión requieren el escenario del Teatro Cervantes, 'Blancanieves. El musical' y 'La máquina de Rube Goldberg', han indicado desde el Teatro en un comunicado.

PROGRAMACIÓN

En concreto, el programa Navidad en el Cervantes y el Echegaray, que empezó oficialmente el fin de semana pasado con la zambomba de Alejandro Estrada y la representación de la zarzuela La corte de faraón, prosigue con el programa número 6 de la temporada de la Orquesta Filarmónica de Málaga. En este concierto de Navidad, el maestro José María Moreno dirige mañana y el viernes 15 la Segunda Sinfonía en Si bemol mayor Op.52, 'Lobgesang', de Felix Mendelssohn, en un concierto en el que intervienen las sopranos Maribel Ortega y Marina Pinchuk, el tenor José Bros y la Coral Cármina Nova.

La compañía de Antonio de Verónica y Saray Cortés será la encargada de la segunda Zambomba flamenca del cartel navideño. La apuesta de los dos bailaores malagueños por la raíz toma cuerpo en este espectáculo en el que se mezclan tradición y arte flamenco.

A su cita, el 19 de diciembre, le seguirá al día siguiente (miércoles 20) la presentación de Ultrabelleza, el nuevo disco de María José Llergo.

El guitarrista Vicente Amigo regresa con un renovado espectáculo en directo en el que introducirá algunos temas de 'Andenes del tiempo', disco de publicación inminente. Sonido flamenco repleto de matices, de emociones en el que su guitarra tendrá el contrapunto de la segunda guitarra de Añil Fernández, la percusión de Paquito González, el cante de Rafael de Utrera y el bajo de Ewen Vernal (jueves 21 de diciembre).

Asimismo, el Teatro Cervantes mudará rápidamente de música de raíz española a música de raíz estadounidense. El viernes 22, The New Orleans Gospel Stars, formación de 14 músicos integrada por cantantes, órgano, piano, sección de ritmo y vientos, presenta The streets of New Orleans.

La tercera zambomba de las fiestas tiene esencia gaditana e ingredientes en gran parte malagueños. En la Zambomba de Jerez en casa de la Curra, la Compañía de Flamenco Manuel de la Curra tendrá como participantes a los cantaores Rocío Parrilla, Rocío Soto, Virginia Gámez, Delia Membrive, Aroa Soto, Francis Bonela, Canito, Maloko, Agujetas chico, Juañares, Enrique el Zambo y Diego Carrasco y a los guitarristas: Nane Lucas, Rubén Lara, Curro Carrasco y Diego del Morao, además de la colaboración especial de La Tía Curra y su familia (sábado 23 de diciembre).

Ese mismo día cantará Miryam Latrece en el Teatro Echegaray. La vocalista y compositora madrileña comparecerá en el espacio municipal el 23 de diciembre, en plena programación navideña, para enseñar el repertorio de su recién publicado epé Volveré a quererte, una colección de canciones propias teñidas de tradición, música popular y folclore que interpretará junto a Lisandro Mansilla 'Laicha' y Luís Regidor.

Entre Nochebuena y Nochevieja, Dani Rovira protagonizará la gala solidaria ¿Quieres ayudar conmigo? El humorista y actor malagueño compartirá tablas con Arturo González-Campos los días 26, 27 y 28 de diciembre (con dos pases diarios) en la versión "en vivos y en directo" del conocido podcast 'Mi año favorito'.

Y ya el viernes 29 de diciembre, en dos pases (16.30 y 20.00 horas), se cierra el programa de Danza Málaga 2023 con el Ballet de Kiev y su versión colorida y emotiva de 'El cascanueces'. La compañía creada en 2017 por Viktor Ishchuk, afamado solista del Teatro de la Ópera de Kiev, nos traerá en plenas fiestas un ballet lleno de momentos mágicos y deslumbrantes.

El swing tendrá cabida justo antes de las campanadas. La Insostenible Big Band propone en Gershwin & Porter: El swing filosofal un recorrido por la música de dos de los más grandes compositores de principios del siglo pasado, dos autores que descollaron en el jazz, el swing y los musicales e incluso la música clásica.

Swing, teatro musical de Broadway y charlestón en un espectáculo con presentaciones de los números, claqué y audiovisuales (30 de diciembre). Con el calendario de 2023 ya arrancado, recibiremos el Concierto extraordinario de Año Nuevo 2024 de la Orquesta Filarmónica de Málaga (miércoles 3 de enero).

El director alemán Florian Csizmadia conducirá a los profesores de la OFM en un repertorio en el que comparecen piezas de Johann Strauss (hijo), Franz Léhar, Jean Sibelius y Erich Wolfgang Korngold.

El periodo navideño acabará con la representación de El lago de los cisnes el domingo 7 de enero. El Ballet Clásico Internacional, que dirige Andrey Scharaev, vuelve a Málaga tras recorrer durante 2023 medio mundo para poner en escena esta joya del ballet clásico universal en un espectáculo en el que destacan la impresionante escenografía de Evgeny Gurenko y unos bailarines de renombre mundial.

El cartel 'El rock se cuela en la escuela', 'Azul Picasso', 'Mozartland', 'El árbol de mi vida' y' La panda pirata' se pondrán en escena a las 18.00 horas en el Echegaray. El programa para el público infantil y familiar, que patrocina Unicaja Banco, visitará el Teatro Cervantes el 4 y el 5 de enero con 'Blancanieves. El musical', una versión inclusiva del célebre cuento, y el 6 de enero con la sesión de magia 'La máquina de Rube Goldberg', de Teatre Escalante y Nacho Diago.