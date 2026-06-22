OHLA, Sando e Itercon desarrollarán el nuevo centro del IMEC en Málaga

Archivo - Futuro centro de semiconductores de IMEC - GOBIERNO - Archivo

MÁLAGA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La UTE formada por OHLA, Sando e Itercon ha resultado adjudicataria del contrato para la redacción del proyecto y ejecución de las obras del nuevo centro del Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC) en Málaga, con un presupuesto de 168 millones de euros.

Se trata de una infraestructura estratégica de última generación, destinada a la investigación y desarrollo de semiconductores avanzados, impulsada por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que constituye una de las mayores iniciativas tecnológicas actualmente en marcha en España y refuerza el posicionamiento del país como actor clave en la Unión Europea en un sector esencial para la autonomía tecnológica.

En un comunicado han señalado que el contrato contempla el desarrollo integral de un complejo industrial de alta especialización, con una superficie construida de aproximadamente 45.000 metros cuadrados (m2), que integrará espacios de investigación, producción piloto y servicios técnicos orientados a la fabricación de obleas de 300 milímetros.

La actuación, han precisado, "contribuirá a consolidar a Málaga y al Málaga Tech Park como un enclave de referencia dentro del ecosistema tecnológico europeo".

Entre las principales actuaciones destaca la construcción de una sala blanca de última generación de cerca de 2.000 m2, concebida como el núcleo del complejo, junto con edificios técnicos de soporte, áreas de I+D, espacios de control y servicios generales necesarios para garantizar la operativa del centro.

Asimismo, el proyecto incluye la urbanización completa del entorno, con la ejecución de viales internos, accesos, zonas peatonales, aparcamientos y áreas ajardinadas, que permitirán la puesta en marcha de un complejo plenamente funcional.

El desarrollo se ubicará en la ampliación del Málaga Tech Park, uno de los principales hubs tecnológicos y de innovación de España, y está previsto que las obras se prolonguen hasta 2028.

El futuro centro ha sido concebido bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con el objetivo de alcanzar la certificación LEED Gold, incorporando soluciones orientadas a optimizar la coordinación técnica, reducir el impacto ambiental y garantizar elevados estándares de calidad en todo el proceso constructivo.