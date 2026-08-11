La ONCE dedicará el sorteo del próximo miércoles a la Feria de Málaga

El director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la presentación del nuevo cupón para el sorteo del próximo miércoles. - ONCE

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha anunciado que va a dedicar el sorteo del próximo miércoles 19 de agosto a la Feria de Málaga, las fiestas mayores de la capital de la Costa del Sol, que este año se celebran del 15 al 22 de agosto.

El director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, han presentado este martes la imagen de este cupón junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en un acto celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

Rosado se ha mostrado orgulloso como malagueño de poner en valor las fiestas de su ciudad en toda España a través de los cinco millones de cupones que llevan como imagen su característica portada iluminada. Ante ella, una mujer con su flor simbolizando el arraigo que la Feria de Agosto tiene entre la ciudadanía.

"Es un reconocimiento muy especial a la identidad y la cultura malagueña. La Feria es el gran evento del verano para cualquier malagueño y cada vez más un emblema de la ciudad, reconocible incluso fuera de nuestras fronteras", ha destacado el director, que ha señalado que "queremos sumarnos a la celebración con el icono de esta casa, nuestro cupón, y presumir de la Feria en toda España".

Por su parte, el alcalde ha destacado que este cupón del 19 de agosto supone "una importante promoción nacional para la Feria de Málaga, una de las más importantes del verano en España".

De la Torre ha agradecido también a la ONCE que se fije con frecuencia en la ciudad de Málaga y ha recordado cupones anteriores dedicados al municipio como el de la calle Larios, el del Jardín Botánico-Histórico de La Concepción y el que homenajeó al pintor Félix Revello de Toro, entre otros.