La ONCE deja en Estepona (Málaga) un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años

ESTEPONA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en la localidad malagueña de Estepona un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años, 240.000 euros en total, en el sorteo del sábado, 22 de noviembre.

La suerte la ha dado el vendedor de la ONCE Francisco Jiménez desde el año 2000. Según ha informado la ONCE en una nota de prensa, la noticia sorprendió a Jiménez por la mañana en su día libre, que le causó una "alegría inmensa" y que afirmó que "esto sí son buenos días", tal y como se ha detallado en una nota de prensa.

Así, el natural de Cáceres, llegó hace apenas dos años a Estepona, "donde ya he dejado motivos para caer bien". Asimismo, ha precisado que está "muy contento de poder haber ayudado tantísimo a alguien, es un sentimiento por el que agradezco tener este trabajo", y ha concretado que está "deseando poder darle la enhorabuena".

El cupón del sábado, 22 de noviembre, tenía además motivo andaluz y estaba dedicado a la Agrupación Musical 'Linares 1875', y ha dejado un cupón premiado con 20.000 euros en Fernán-Núñez (Córdoba). El resto de sus premios han ido a parar a Navarra.

El 'Sueldazo del Fin de Semana' de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a otros cuatro cupones.

Además, para el próximo martes, 25 de noviembre, el 'Eurojackpot', el "mega sorteo europeo" que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de diez millones de euros.

En contexto, los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, "implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

Al hilo, la Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable "con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías". Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde 'www.juegosonce.es' y en establecimientos colaboradores autorizados.