La ONCE destaca el braille como herramienta esencial para la vuelta al cole de 322 estudiantes ciegos en Málaga

Una red de profesionales garantiza que el 99% del alumnado se escolarice en la modalidad de educación inclusiva

MÁLAGA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 322 estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave de la provincia de Málaga afrontan estos días el comienzo del curso escolar. El 99% lo hace en centros de enseñanza ordinarios, en un modelo de educación inclusiva con el apoyo de los equipos de atención educativa de la ONCE.

De esta forma, y según explican desde la ONCE en un comunicado, el alumnado sigue las mismas pautas que el resto de los compañeros sin discapacidad visual. En Andalucía son 1.721 alumnos y alumnas en todas las etapas educativas, coordinados por un total de 124 maestros, en colaboración con la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

En España son 7.250 los estudiantes ciegos que atiende la ONCE. En este contexto, la adquisición de un código de lectoescritura es clave para garantizar el acceso al currículo y la participación activa del alumnado. En el caso de los estudiantes con ceguera o deficiencia visual grave, el braille se convierte en una herramienta imprescindible que les permite leer, escribir y aprender de forma autónoma.

Este año, además, se celebra el 200 aniversario de la creación de este sistema, un hito que nos recuerda su vigencia y valor como puente hacia el conocimiento, la cultura y la igualdad de oportunidades. Promover su aprendizaje y uso en el entorno escolar es impulsar una educación inclusiva que reconoce las distintas formas de acceder al mundo escrito.

El braille es un código de lectoescritura que permite a las personas con discapacidad visual acceder a la información, expresarse de manera creativa, realizar actividades cotidianas de manera autónoma y, en definitiva, promueve su desarrollo personal y su participación social de forma activa a lo largo de toda la vida.

El alumnado con ceguera total y parte del alumnado con deficiencia visual grave utiliza este código de manera habitual, tanto para tareas escolares como para actividades vinculadas al ocio y tiempo libre. Así, se convierte en indispensable para el adecuado desempeño escolar de este alumnado.

EL APRENDIZAJE DEL BRAILLE

Desde la ONCE son muchas las acciones y recursos que se ponen en marcha para que el alumnado pueda tener acceso al aprendizaje del braille y su uso. En primer lugar, todos los libros de texto así como el resto de material impreso que se utiliza en el aula es transcrito a braille por el Servicio Bibliográfico de la ONCE (SBO).

Además, si se requiere de mapas, representaciones gráficas o maquetas que ayuden a comprender algún contenido, éstas se elaboran en relieve o 3D.

Asimismo, para facilitar la autonomía del alumnado con discapacidad visual y favorecer su participación, el centro educativo debe rotularse en braille al igual que se hace en tinta, con el fin que el alumno o alumna pueda desplazarse por el mismo de forma autónoma y reconocer sus dependencias o encontrar los recursos que necesite.

Para facilitar el aprendizaje del braille desde la primera infancia, la ONCE ha diseñado un método específico denominado "Braitico". Se trata de un método global con múltiples materiales que aborda el aprendizaje del braille desde la perspectiva manipulativa sin renunciar a los primeros contactos con la tecnología.

En sus cuatro módulos abarca desde las primeras interacciones del niño con su entorno a través del tacto hasta finalizar con la consolidación de la velocidad en lectura y escritura y la comprensión lectora.

Asimismo, el braille es utilizado también en dispositivos tecnológicos y en juegos accesibles a disposición del alumnado. La presencia del braille en la vida del centro en el que se escolarice un alumno con estas características debe estar al mismo nivel que la utilización del código tinta.

Además es conveniente que se lleven a cabo acciones de sensibilización y formación para que la comunidad educativa lo conozca y lo utilice en la medida de sus posibilidades, generando así entornos y actividades inclusivos.

EQUIPOS DE ATENCIÓN

Para ello son fundamentales los equipos específicos de atención educativa, que cuentan con maestros y maestras, tanto de la ONCE como de la Administración, que acuden a los centros para prestar su apoyo.

Entre sus misiones están la de atender al alumnado en aspectos vinculados a su discapacidad visual o sordoceguera, acompañar a las familias o asesorar a los docentes proporcionándoles estrategias, herramientas y recursos que permitan al alumno o alumna seguir el currículo ordinario en igualdad de oportunidades.

En la actualidad hay más de 400 de estos profesionales repartidos en todas las comunidades autónomas, 124 de ellos en Andalucía y en Ceuta y Melilla.

Además de los docentes, los equipos de atención educativa de la ONCE los forman psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de rehabilitación, instructores de tiflotecnología y braille, profesionales de la animación sociocultural o mediadores para el alumnado con sordoceguera. Todos contribuyen al desarrollo integral y plena inclusión del alumnado desde un planteamiento multidisciplinar.

ETAPAS EDUCATIVAS

Durante este curso 2025/2026, los 1.721 alumnos y alumnas ciegos y con discapacidad visual de Andalucía, Ceuta y Melilla se reparten, por nivel educativo, de la siguiente manera: 282 escolares participan en la Educación Infantil; 317 están escolarizados en Educación Primaria; 252 han llegado a la Educación Secundaria Obligatoria; 67 cursan Bachillerato; 146 se enfrentan a la Universidad; y el resto está inscrito en el resto de tramos educativos y tipos de enseñanzas.

Por provincias, Almería cuenta con 174 estudiantes, Cádiz con 230; Córdoba con 127, Granada con 177, Huelva con 82, Jaén con 80, Málaga con 322 y Sevilla con 478. La ciudad autónoma de Ceuta cuenta con 31 y la de Melilla con 20.

Por comunidades autónomas, el censo se distribuye así: Andalucía, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, 1.721 estudiantes; Aragón, 190; Principado de Asturias, 137; Islas Baleares, 141; Canarias, 239; Cantabria, 68; Castilla-La Mancha, 311; Castilla y León, 359; Cataluña, 1.172; Extremadura, 152; Galicia, 300; La Rioja, 36; Comunidad de Madrid, 1.144; Región de Murcia, 305; Comunidad Foral de Navarra, 102; País Vasco, 138; y Comunidad Valenciana, 735.