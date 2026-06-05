La ONCE participará por primera vez en el desfile del Pride de Torremolinos

La directora de la ONCE en Torremolinos (Málaga), Cristina Cervantes, presenta junto a la alcaldesa de la ciudad, Margarita del Cid, la pancarta con la que el ONCE participarán por primera vez en su historia en una marcha del Orgullo en Torremolinos - ONCE

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La directora de la ONCE en Torremolinos (Málaga), Cristina Cervantes, ha presentado junto a la alcaldesa de la ciudad, Margarita del Cid, la pancarta con la que el ONCE participarán por primera vez en su historia en una marcha del Orgullo en la capital de los derechos Lgtbi en España.

El acto, englobado dentro de las actividades del Pride de Torremolinos ha formado parte de una Jornada de Derechos Humanos que ha inaugurado la propia alcaldesa y que la ONCE se ha encargado de cerrar.

El vendedor de la ONCE sevillano Javier Vasco, único miembro andaluz del Grupo Motor Lgtbi en la ONCE ha dado lectura al manifiesto lanzado por la Organización con motivo del mes de la diversidad.

Junto a Laura López, agente de Igualdad, enarbolaron la bandera en el Centro Cultural Pablo Picasso. Un hecho histórico para el colectivo de personas ciegas o con discapacidad visual grave en la defensa de los derechos LGTBI y el respeto a la diversidad.

'Espacios libres, miradas diversas, vidas plenas' tiene como máxima el manifiesto, un documento que cristaliza el compromiso de los miembros de la ONCE para con el colectivo.

"El Mes Europeo de la Diversidad es una buena oportunidad para recordar que la inclusión no es solo un compromiso institucional, sino una responsabilidad compartida por todas y todos que se construye también en los pequeños gestos del día a día", ha recordado Javier, que como miembro del Grupo Motor, trabaja activamente por los derechos del colectivo.

Todas estas iniciativas tienen un objetivo común: garantizar un entorno de trabajo seguro, respetuoso e inclusivo, en el que todas las personas se sientan valoradas y puedan desarrollar su talento en igualdad de condiciones.

Al acto también acudieron el presidente de la Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos (Acogat) e impulsor principal de la marcha del Orgullo en la ciudad, Nacho Martínez, y el concejal de Igualdad, Francisco García y de Derechos Sociales, Gloria Manoja, que han valorado esta iniciativa y mostrado su apoyo a la Organización en este paso adelante.

Con esta iniciativa, la ONCE se une a una celebración que trata de lograr una sociedad multicultural y diversa, en la que todas las personas tienen cabida con independencia de su orientación sexual y su identidad o expresión de género.

Con el lema 'Donde se siembra cultura, florece la libertad', el Pride 2026 de Torremolinos es un estandarte en la defensa de los derechos Lgtbi en España y una referencia en el panorama internacional.