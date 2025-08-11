La ONCE reparte 200.000 euros en el mercado de Huelin

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este pasado sábado ha dejado una parte de su fortuna en la capital malagueña con 200.000 euros en premios que ha repartido Rafael Delgado Sanles.

Delgado, que es vendedor de la ONCE desde 2006, vendió diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno en el mercado de Huelin, donde asegura que "había dado algún premio antes, pero dar uno tan grande me ha hecho muy feliz, y espero que, a los afortunados también".

"Repartir suerte de esta manera es una sensación única para nosotros, le da sentido a todo", ha añadido. El sorteo de este sábado estaba dedicado al 1800 aniversario del nacimiento de San Lorenzo, ha señalado la ONCE en un comunicado.

Los cupones de la ONCE "son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La Organización "mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".