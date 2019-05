Only Water y Pozos sin Fronteras colaboran para acercar recursos hídricos a lugares del mundo desatendidos

Publicado 01/05/2019 11:32:41 CET

Only Water, la marca de LY Company que distribuye agua envasada desde unas firmes políticas de sostenibilidad, ha rubricado un acuerdo con la ONGD Pozos sin Fronteras para colaborar con ésta en su objetivo de acercar recursos hídricos a lugares del mundo especialmente desatendidos.

Pozos sin Fronteras es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo nacida para facilitar el acceso a un recurso tan común en el primer mundo como el agua, a países subdesarrollados y en vías de desarrollo, en donde el líquido elemento se convierte en un lujo de difícil alcance.

Así, Pozos sin Fronteras trabaja en comunidades recónditas de países como Burkina Faso, Mauritania, El Salvador o Bolivia con el objeto, no sólo de acercar agua, sino también de cooperar en la creación de sociedades sostenibles a partir del uso responsable de los recursos hídricos a través de actividades como la agricultura.

Por su parte, LY Company ha fijado un acuerdo de colaboración con Pozos sin Fronteras a través de su marca Only Water, que envasa agua de calidad analítica bajo criterios de sostenibilidad medioambiental. No obstante, Only Water se caracteriza por una mineralización muy débil, cero por ciento impurezas y un residuo seco por debajo de 29 mg/l. El líquido es extraído de la Sierra de Mijas (Málaga).

Mediante esta unión, Only Water colaborará con Pozos sin Fronteras con una donación extraída del porcentaje de ventas de sus envases. En este punto, han recordado que LY Company ha vendido nueve millones y medio de recipientes de agua en 2018, pero en este 2019 se prevé aumentar la venta hasta los 40 millones.

Además, Only Water quiere llegar a los cien millones de envases vendidos en 2020, lo que podría suponer una donación que superaría los cien mil euros para financiar la construcción de pozos de agua en distintas zonas degradadas del mundo.

De igual modo, Only Water envasa con materiales reciclables y sostenibles para numerosas empresas, algunas de las cuales ya han manifestado su voluntad de unirse a la ONGD Pozos sin Fronteras "en su empeño por que no haya un rincón del mundo sin agua, para así construir prosperidad".

En la actualidad, hasta 400.000 personas ya disfrutan de agua acercada por Pozos sin Fronteras, facilitando a estas comunidades su funcionamiento como sociedad, permitiendo su autogestión y, como consecuencia, mejorando significativamente la autoestima y las expectativas de futuro de sus habitantes.