La Oreja de Van Gogh, primera confirmación del Starlite Occident Marbella 2027

La primerea confirmación del Starlite Occident Marbella 2027, La Oreja de Van Gogh. - STARLITE OCCIDENT MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

Starlite Occident Marbella regresa a Marbella para celebrar su XVI edición, con la primera confirmación del grupo español La Oreja de Van Gogh, que actuará en la Cantera de Marbella, el anfiteatro excavado en la roca que ofrece una "acústica extraordinaria y una cercanía única entre los artistas y su público", el próximo viernes, 13 de agosto.

Según ha detallado la organización de evento en una nota, las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh estarán disponibles en preventa exclusiva desde el viernes, 2 de octubre, a partir de las 10,00 horas. Para acceder a ella, será necesario registrarse previamente a través de la página web oficial de Starlite Occident Marbella. La venta general comenzará el lunes, 5 de octubre, a partir de las 10,00 horas.

Con 30 años de trayectoria, La Oreja de Van Gogh se ha consolidado como "una de las bandas más reconocidas y exitosas del pop español, con millones de discos vendidos y una amplia colección de reconocimientos". Canciones como 'La playa', 'Rosas' y '20 de enero' se han convertido en "himnos del pop en español y han trascendido generaciones".

En 2025, la banda anunció el regreso de Amaia Montero, dando comienzo a una nueva etapa en su trayectoria. Un legado que continúa creciendo y que en 2026 alcanzó un nuevo hito cuando 'Rosas' superó los mil millones de reproducciones en Spotify.

En suma, con una programación que va más allá de la música y que integra "cultura, gastronomía y entretenimiento", Starlite Occident Marbella se consolida como "una plataforma global de experiencias que hace de cada noche una ocasión para compartir, descubrir y disfrutar en un entorno incomparable".