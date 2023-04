OXO Museo del Videojuego de Málaga estrena programación cultural con charlas, entrevistas y emisiones en directo

MÁLAGA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

OXO Museo del Videojuego de Málaga estrena esta misma semana programación cultural con charlas, entrevistas y emisiones en directo a través de Twitch (plataforma de 'streaming'). Las actividades se desarrollarán durante los próximos meses en el edificio de la Plaza del Siglo, propiedad de la Diputación de Málaga bajo la gestión del Kaiju.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha participado en la presentación de la programación junto al nuevo director cultural de OXO, Santiago Bustamante, y al director del centro, Javier Arbós.

Salado ha destacado que, en menos de tres meses, OXO ha cumplido muchos de sus objetivos con más de 21.000 visitantes, con un público muy variado, integrado especialmente por familias, escolares de colegios e institutos y muchos turistas extranjeros que quieren conocer la historia, el pasado, el presente y el futuro de esta industria cultural.

Y ha incidido en la apuesta de la provincia por el sector de los videojuegos, que se ha convertido en una industria cultural de gran relevancia.

La agenda cultural de OXO nace para fortalecer un pilar fundamental del proyecto: la divulgación del videojuego como cultura, más allá del entretenimiento.

La programación llega a la ciudad con actividades desarrolladas en contacto directo con desarrolladores, creadores, autores y representantes de otros ámbitos culturales con los que el videojuego está íntimamente relacionado, según ha indicado Santiago Bustamante, periodista cultural especializado en tecnología y videojuegos, que lleva vinculado a RTVE desde 1999 y que actualmente dirige y presenta el programa de Radio 3 'Fallo de Sistema', un espacio de referencia dedicado a la ciencia ficción, el cómic y los videojuegos.

La actividad cultural de OXO Museo Videojuego Málaga se estructura en tres actividades semanales dedicadas a la industria y cultura del videojuego, y que se celebrarán en las instalaciones del museo.

Así, 'OXO Beers&Devs' es un encuentro distendido entre creadores de videojuegos que mostrarán sus avances y nuevos títulos en el marco de la terraza del museo. Será los martes a partir de las 19.00 horas en Terraza Catedral.

'OXO Noche en el museo' se centra en a conexión más directa con la actualidad y el pasado desde la 'streaming room' de OXO. Emisión en directo a través de Twitch a partir de las 20.00 horas.

'OXO Talks' son las conversaciones con personalidades del videojuego entrevistadas por Santiago Bustamante. Se celebrarán los jueves por la tarde a partir de las 18.00 horas.

La programación comienza esta misma semana, el jueves 20 de abril, dentro de 'OXO Talks', con la presencia de Josué Monchan, director narrativo de la empresa española Péndulo Studios.

Todas las actividades son completamente gratuitas y de entrada libre mediante registro en la web www.oxomuseo.com. Las reservas para la primera 'OXO Talks' ya están disponibles.

En cuanto al resto de citas, el 27 de abril será el turno de 'Memorias pixeladas', con Jesús Martínez del Vas, dibujante y escritor especializado en la historia del videojuego en España; y el 4 de mayo llega 'Literatura y videojuegos. El juego de Zara' a cargo de Ángel Luis Sucasas, director narrativo de Mercury Steam.

El 11 de mayo Sara Borondo, comisaria de la exposición de animal crossing, expone 'Una isla entre islas: Animal Crossing'; y el 18 de mayo con el título 'El mito hecho videojuego: God Of War', intervendrá Laura Luna, autora y creadora de contenido.

El día 25 de mayo, David Martínez, comisario de la exposición de Call of Duty, disertará en una charla con el título 'Call Of Duty: La guerra mundial online'; y el 1 de junio será el turno de FPT: First person talk, con el CEO de Mercury Steam, Enric Álvarez.

Los autores Concepción Perea y Carlos Sisí intervienen el 8 de junio con la charla 'Sagas literarias y videojuegos'; mientras que el 15 de junio se hablará sobre sagas literarias y videojuegos con Raúl Álvarez, director del Máster en Guión de la Universidad Rey Juan Carlos.

El 22 de junio será la cita con 'Tetris: Desde Rusia con amor (y sin copyright)', a cargo del escritor José María Villalobos; y el 29 de junio se celebrará otra FPT con Raúl Rubio, CEO de Tequila Works.