Ozuna, Manuel Turizo o Rosario Flores entre los artistas que pasarán por Starlite Marbella (Málaga) la próxima semana

Cartel de la actuación de Rosario Flores en el Starlite 2026. - STARLITE OCCIDENT MARBELLA

MÁLAGA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Artistas como Ozuna, Manuel Turizo, Rosario Flores, Rosana, Zucchero y Ara Malikian, actuarán durante la próxima semana, del 27 de julio al 2 de agosto, en el escenario de Starlite Occident Marbella (Málaga).

La semana dará comienzo con la actuación del artista libanés Ara Malikian, "uno de los más talentosos, brillantes y expresivos violinistas de las últimas décadas", según apuntan desde el festival. La cita será a las 22,00 horas el próximo lunes 27 de julio.

Nacido en Beirut en 1968, Malikian creció en plena guerra civil libanesa, encontrando en el violín un refugio y una forma de esperanza mientras estudiaba en sótanos y refugios antiaéreos.

Su talento lo llevó a ofrecer su primer gran concierto con apenas 12 años y, a los 14, a obtener una beca del gobierno alemán para formarse en la Hochschule für Musik und Theater Hannover, completando posteriormente sus estudios en la Guildhall School of Music and Drama de Londres.

Desde que grabara su primer álbum en España a los 15 años, ha desarrollado una sólida trayectoria internacional actuando en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo. Su identidad multicultural y su condición de "intruso" han dado forma a un estilo propio que fusiona la música clásica con géneros como el jazz, el flamenco o el tango.

El martes 28 de julio, Starlite Occident recibirá a Zucchero, una de las figuras más influyentes del rock blues europeo y un referente de la música italiana a nivel internacional.

Con más de cuatro décadas de trayectoria y más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo, Zucchero ha construido una carrera única, marcada por una fusión de blues, rock y soul.

Ha sido el primer artista occidental en actuar en el Kremlin tras la caída del Muro de Berlín y el único italiano en participar en el mítico festival de Woodstock. Ha compartido escenario y estudio con leyendas como Eric Clapton, Sting, Bono, Ray Charles, Brian May o Luciano Pavarotti.

En Starlite Occident, el público podrá disfrutar de una noche irrepetible con grandes himnos de su repertorio como 'Senza una donna', 'Baila (Sexy Thing)', 'Il volo' u 'Overdose (D'Amore)'.

El miércoles Starlite verá el regreso del artista puertorriqueño Ozuna después del éxito de su actuación en el arranque de la XV edición del festival.

Ozuna es una de las figuras más influyentes y versátiles de la música urbana contemporánea. Nacido en 1992 en San Juan (Puerto Rico), Juan Carlos Ozuna ha construido una trayectoria marcada por la diversidad sonora, explorando géneros que van del reguetón y el trap latino al R&B, la bachata o el dembow.

A lo largo de su carrera ha firmado algunos de los grandes himnos globales del género, como 'La Farsante', 'Dile que tú me quieres', 'Se Preparó' o 'Hey Mor', canciones que acumulan miles de millones de reproducciones y que lo han consolidado como una de las voces imprescindibles del movimiento urbano a nivel internacional.

MANUEL TURIZO, JUEVES 30 DE JULIO

El jueves 30 de julio será el turno del artista colombiano Manuel Turizo, una de las mayores estrellas globales del pop urbano actual, para actuar en el Starlite Occident de Marbella.

Desde su irrupción en 2016, Turizo ha demostrado "una intuición musical fuera de lo común y una capacidad para romper esquemas dentro del género" que le ha hecho construir un repertorio que ya forma parte de la banda sonora de toda una generación.

Su álbum debut 'ADN' lo posicionó en el mapa internacional con el fenómeno global 'Una Lady Como Tú', mientras que 'Dopamina' consolidó su evolución artística con éxitos como 'Culpables' y 'Quiéreme Mientras Se Pueda'.

Sin embargo, fue 'La Bachata', incluida en su tercer álbum '2000', la que marcó un antes y un después. La canción se convirtió en un "hit planetario" que alcanzó miles de millones de reproducciones y lo llevó a conquistar mercados como España, Alemania y Estados Unidos, ampliando su alcance más allá de Latinoamérica.

Manuel Turizo ha reafirmado su versatilidad colaborando con grandes nombres como Maluma, Nicky Jam, Tini, Wisin y Yandel, Myke Towers, Anuel AA, Piso 21 y muchos más, moviéndose con naturalidad entre el reggaetón, el pop, la bachata y sonidos más globales.

En su paso por Marbella cabe esperar su interpretación de sus grandes éxitos como 'Una Lady Como Tú', 'Culpables', 'La Bachata', 'El Merengue' o 'De 100 a 0'.

ROSANA, VIERNES 31 DE JULIO

El viernes continuará el paso de la semana con la actuación de Rosana, una de las voces más personales y reconocibles de la música española, con una trayectoria marcada por la sensibilidad, la autenticidad y el talento compositivo.

Desde sus inicios en Lanzarote, donde comenzó a tocar la guitarra a los cinco años y a componer a los ocho, Rosana ha desarrollado una carrera sólida y coherente.

Tras trasladarse a Madrid para formarse musicalmente, inició su camino como compositora para grandes artistas antes de debutar en 1996 con 'Lunas Rotas', un álbum que la catapultó al éxito con temas como 'El Talismán' y 'Sin Miedo', y que le valió dos Premios Ondas.

A lo largo de los años, ha continuado evolucionando con trabajos como 'Luna Nueva', 'Magia' o 'En la memoria de la piel', consolidando un estilo único que fusiona pop, raíz y emoción. Su música ha conectado con varias generaciones, manteniéndose vigente y en constante renovación.

La semana la cerrará el sábado 1 de agosto una de las artistas más emblemáticas de la música española, Rosario Flores. La madrileña llegará a Starlite Occident para ofrecer una noche única marcada por la fusión de estilos y una identidad artística inconfundible.

Hija de Lola Flores y Antonio González 'El Pescaílla', referentes indiscutibles de la música y la cultura popular, desde sus inicios en el cine y la televisión siendo apenas una niña pronto encontró en la música su verdadera vocación.

Su debut discográfico llegó en 1984, consolidándose en los años 90 con álbumes como 'De Ley', 'Siento' o 'Mucho por vivir', este último con más de 400.000 copias vendidas en España. A lo largo de su carrera, ha sabido evolucionar sin perder sus raíces, explorando sonidos que van desde la rumba y el flamenco hasta el pop, el funk o la bossa nova.

Ganadora de varios Latin Grammy y con una intensa trayectoria internacional, Rosario ha llevado su música a escenarios de todo el mundo, reafirmando su capacidad para emocionar y conectar con el público. El público podrá disfrutar en directo de algunos de sus grandes éxitos como 'Qué bonito', 'Como quieres que te quiera' o 'Sabor, sabor'.