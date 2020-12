Pablo López y Passenger, nuevos artistas confirmados que se suman al cartel de Starlite 2021

MÁLAGA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pablo López y Passenger son los nuevos artistas confirmados que se suman al cartel de estrellas de Starlite Catalana Occidente 2021. El primero subirá al escenario el lunes 26 de julio y los segundo, el viernes 6 de agosto.

El malagueño llevará a Starlite 'Unikornio, Once millones de versos después de ti', la nueva obra que supone su cuarto álbum y que está concebida como si fuera un guión de una película.

Mike Rosenberg, más conocido por su nombre artístico Passenger, es un cantautor inglés ganador de múltiples premios y vendedor de platino. Aunque todavía es conocido por su trabajo en la calle, hizo el viaje de las esquinas a los estadios con 'Let Her Go'. Sin embargo, esta es solo una canción de un extenso catálogo.

Las entradas de estas nuevas confirmaciones estarán disponibles a la venta este viernes 18 de diciembre en la página web www.starlitecatalanaoccidente.com, según han informado a través de un comunicado.

Habrá un periodo exclusivo de preventa para los clientes del festival, que comenzará ese mismo día a las 10.00 horas y finalizará a las 12.00 horas, momento en que empezará la venta general.

La décima edición de Starlite Catalana Occidente viene acompañada de precios de salida únicos 'X la Música', "que permitirán acercar la música en directo a todo el mundo". "Queremos que el público pueda disfrutar al máximo de conciertos únicos que terminan por convertirse en experiencias y recuerdos para siempre", han indicado.

Asimismo, han apuntado que la organización se compromete al reembolso de las entradas en aquellos casos en los que el cliente acredite que no puede asistir al evento por dar positivo en COVID-19.