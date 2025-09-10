Un paciente agrede verbalmente e intenta manosear a una médica del Hospital de Marbella (Málaga)

Concentración de médicos para denunciar la agresión a una facultativa del Hospital Costa del Sol de Marbella. - SMM

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha informado este miércoles de una supuesta agresión verbal por parte de un paciente a una médica del Hospital Costa del Sol de la localidad de Marbella, a la que presuntamente habría agredido verbalmente, con amenazas e insultos, y habría intentado manosear sus partes íntimas.

Este hombre, que ha sido calificado por el sindicato en un comunicado como "conflictivo" y conocido por los profesionales del centro, habría respondido "de forma agresiva" a las preguntas de la doctora.

Tras este incidente, que ocurrió el pasado martes 2 de septiembre, desde el sindicato han convocado este miércoles una concentración en las puertas del hospital para condenar y denunciar esta agresión a la facultativa.

Desde SMM, han criticado que, "sea cual sea la condición de los pacientes en los centros de salud y hospitales de la provincia malagueña, lo que sí está claro es la falta de respeto, de educación y de consideración con los trabajadores sanitarios y con los facultativos en particular".

Además, desde el sindicato han incidido en "la carencia de concienciación ciudadana y la difícil situación de la sanidad en nuestra región", algo que "nada que dependa directamente de los profesionales".

Por último, el Sindicato Médico de Málaga ha exigido a la Junta de Andalucía que implante "las medidas más eficaces y contundentes que contribuyan a erradicar estos comportamientos, que ya suman 38 agresiones a médicos en la provincia en lo que va de año".