El Palacio de Ferias de Málaga reúne en octubre citas de la cultura pop, la salud, el derecho y la economía circular

Archivo - Exterior del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga - FYCMA - Archivo

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, afronta un mes de octubre marcado por la diversidad de su programación, con grandes eventos dirigidos al público general y a comunidades profesionales altamente especializadas. Cultura pop y entretenimiento, salud, derecho y economía circular confluirán en una agenda que combina citas de proyección internacional con congresos consolidados.

La actividad arrancará del 1 al 4 de octubre con la segunda edición de San Diego Cómic-Con (SDCC) Málaga, que volverá a situar a la ciudad en el circuito internacional de la cultura pop y el entretenimiento. Tras su primera edición en 2025, el evento regresa a Fycma con una programación que reunirá a figuras internacionales, contenidos y experiencias vinculadas a diferentes ámbitos de la cultura popular.

La salud tendrá también un peso destacado durante el mes con dos congresos especializados. Del 8 al 10 de octubre se celebrará el LV Congreso Sepes, organizado por la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética, con un programa centrado en los avances en rehabilitación oral, prótesis y estética dental, así como en las innovaciones que están transformando la práctica clínica.

Posteriormente, del 22 al 24 de octubre, tendrá lugar el XLIV Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (Sespm), que congregará a especialistas y profesionales para compartir conocimiento y abordar los avances relacionados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la patología mamaria.

En medio de ambas citas, los días 15 y 16 de octubre, Fycma acogerá el XXI Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña, punto de encuentro para los profesionales del derecho en torno a la actualidad y las novedades de las distintas áreas de especialización jurídica.

La programación mensual cerrará los días 26 y 27 de octubre con BIR World Recycling Convention & Exhibition, un encuentro internacional de la industria del reciclaje que reunirá en Málaga a profesionales, empresas y organizaciones de diferentes países para abordar la evolución del sector y los retos asociados a la transición hacia modelos productivos más circulares y sostenibles.

La programación de octubre muestra así la versatilidad de Fycma para albergar eventos de distinta naturaleza, dimensión y perfil de público, desde grandes convocatorias internacionales hasta congresos altamente especializados, y para conectar en Málaga a comunidades vinculadas al conocimiento, la actividad empresarial, la cultura y la innovación.