Paloma San Basilio actuará en agosto en Marenostrum Fuengirola

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Marenostrum Fuengirola, que se celebra en verano en el citado municipio malagueño, confirma la actuación de Paloma San Basilio, con su tour despedida 'Gracias', el 7 de agosto en el escenario Fundación Unicaja.

Reconocida por grandes himnos musicales que forman parte de la historia española como su canción 'Juntos', Paloma San Basilio se embarca en este viaje de despedida para agradecer a sus fieles seguidores su inquebrantable apoyo a lo largo de estos años, han indicado desde la organización en un comunicado.

La artista girará acompañada por su banda, que incluye a su propia hija entre las coristas, y San Basilio promete entregar una experiencia inolvidable llena de música, emoción y recuerdos que perdurarán en la memoria de todos los asistentes.

La gira 'Gracias' será un tributo a los éxitos que han definido la carrera de San Basilio, incluyendo canciones emblemáticas como 'No llores por mí Argentina', 'Luna de miel', 'Porque me abandonaste', 'Juntos' y 'Cariño mío'.

Marenostrum Fuengirola cuenta ya con cuarenta artistas y/o bandas confirmadas para el verano y que dará comienzo a su ciclo de conciertos el 3 de mayo de 2025.

Así, están previstos los espectáculos de Juanlu Montoya, Marta Santos y Gonzalo Alhambra (3 de mayo); Mike Towers (24 de mayo); Chayanne (25 de mayo); el Fulanita Fest con Vanesa Martín, Lia Kali, La Mare y Ptazeta, entre otras (30, 31 de mayo y 1 de junio); Rosario (13 de junio); Andy y Lucas (14 de junio); Il Volo (21 de junio); Ha Ash (27 de junio); Ojete Calor (28 de junio); Antoñito Molina (4 de julio); Molotov (5 de julio); Thirty seconds to Mars (15 de julio); el festival Sun and Thunder con Kreator, W.A.S.P., Accept y Opeth, entre otros (17, 18 y 19 de julio); Lionel Richie (25 de julio); The Prodidgy (26 de julio); y Vicente Amigo (31 de julio).

Además están confirmados Los Cuervos de Antonio Martínez Ares (1 de agosto); María Peláe (6 de agosto); Paloma San Basilio (7 de agosto); el festival Pihama Fest con la Orquesta Mondragón, Modestia Aparte y No me pises que llego chanclas (9 de agosto); Ángel Martín (10 de agosto); Los Pecos (13 de agosto); Bonnite Tyler (14 de agosto); Carl Cox (16 de agosto); Cantajuego (17 de agosto); Pastora Soler (22 de agosto); Leiva (23 de agosto); La noche es comedia (6 de septiembre); y Eppu Normali sis. Iiro Rantala (19 de septiembre).