Panamá protagoniza Latinamerican Focus y presentará en el Festival de Málaga sus incentivos fiscales

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Panamá protagonizará Latinamerican Focus, la iniciativa del Festival de Málaga que invita a un país latinoamericano para que dé a conocer en el marco de Mafiz, su área de industria, su talento, su sector audiovisual y los incentivos que ofrece a la producción y a las coproducciones con empresas locales. La sección afianza el compromiso del Festival de Málaga con la promoción de las cinematografías latinoamericanas y el fomento de la colaboración entre el audiovisual del país invitado y el europeo.

La ministra de Cultura del país centroamericano, María Eugenia Herrera, que encabezará una delegación de cuarenta profesionales, recibirá el próximo 12 de marzo la Biznaga de Plata de manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El 11 de marzo tendrá lugar la presentación "Marca país: incentivos fiscales y Panamá como hub de producciones", al que precederán otras actividades de promoción y 'networking'.

Málaga se convertirá también en un escaparate para el audiovisual panameño, con presencia en las diferentes secciones de Mafiz. Así, los días 10 y 11 de marzo se proyectarán cuatro largometrajes en los cines Rosaleda en sesiones exclusivas para la industria acreditada como parte de Mafiz Specials; Málaga Short Corner dedicará una sesión al cortometraje panameño en colaboración con el Festival Hayak; se presentarán tres títulos en Málaga WIP Iberoamérica; dos proyectos en MAFF y dos en Warmi Lab; y la joven cineasta Ana Laura Samaniego participará en Málaga Talent.

Finalmente, el Festival de Málaga ha incluido en su programación el ciclo Focus Panamá (País de honor), en el que se exhibirán los largometrajes 'Espina', de Daniel Poler; 'Papeles', de Arturo Montenegro; y 'Querido trópico', de Ana Endara.

Latinamerican Focus está organizado por el Festival de Málaga y cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura de Panamá, Dicine, Comisión Fílmica de Panamá, la Embajada de Panamá en España y la Fundación Hoja de Bijao y el patrocinio oficial de Make & Mark.