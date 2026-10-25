Parcemasa adjudica en alquiler tres locales desocupados en la zona comercial del cementerio de San Gabriel en Málaga

Archivo - Parque Cementerio De Málaga (imagen de archivo). - EUROPA PRESS/PARCEMASA - Archivo

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La web de la empresa municipal Parque Cementerio de Málaga S.A. (Parcemasa) ha publicado la resolución del proceso de arrendamiento de tres locales de negocio que se encuentran desocupados en la zona comercial del cementerio de San Gabriel para el desarrollo de actividades complementarias a las propias de sus servicios funerarios.

Tras la apertura del procedimiento publicada el pasado 21 de agosto, se recibieron ofertas de 39 empresas, de las que 13 completaron el proceso de concretar sus propuestas, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga en una nota.

Atendiendo a los criterios que ponderaban la oferta económica (el precio inicial fijado era de 20 euros el metro cuadrado, con una superficie por local de 42 m2 , la experiencia, el horario y los días de apertura, el plazo de inicio de la actividad, su adecuación al entorno y las garantías ofrecidas, junto con la documentación complementaria aportada, el arrendamiento de uno de los locales ha sido asignado a Suma Restauración y Catering, S.L., que se destinará a cafetería y restauración, por un importe de 26 euros/m2 ; mientras dos locales, que serán unidos, han sido adjudicados a Marina Flor para un establecimiento de floristería, por un importe de 30 euros/m2 .

Por último, el Consistorio ha detallado que la previsión es que, una vez que los adjudicatarios ejecuten los trabajos de acondicionamiento de estos inmuebles, puedan iniciar la actividad en un plazo aproximado de un mes.