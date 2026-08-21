Parcemasa oferta en alquiler cuatro locales que se encuentran desocupados en zona comercial de cementerio de San Gabriel

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MÁLAGA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Parque Cementerio de Málaga S.A. (Parcemasa) ha activado el proceso para arrendar los cuatro locales de negocio que se encuentran desocupados en la zona comercial del cementerio de San Gabriel para el desarrollo de actividades complementarias a las propias de sus servicios funerarios.

Cada uno de los locales tiene una superficie de 42 metros cuadrados. El precio del alquiler está fijado inicialmente en 20 euros mensuales por metros cuadrado, pudiendo presentarse oferta por más de un local. En la adjudicación se valorará la experiencia en el desarrollo de la actividad que se vaya a realizar.

El anuncio ha sido publicado este viernes en la web de Parcemasa (https://parcema.com/arrendamiento-locales-parcemasa/), ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Los interesados podrán dirigirse al correo electrónico locales@parcemasa.es para solicitar la información que precisen o para concertar visita, si lo estiman conveniente, para mejor conocimiento de los locales a alquilar en el plazo de 15 días naturales a contar de esta publicación.