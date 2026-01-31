Patricia Navarro destaca el esfuerzo realizado por la Junta en Europa en defensa del sector primario

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, participa en los XVII Premios San Sebastián de Algarrobo (Málaga). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGARROBO (MÁLAGA), 31 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este sábado el esfuerzo que realiza la Junta de Andalucía en Europa en defensa del sector primario "para que su actividad siga siendo rentable y viable".

En ese sentido, Navarro, que ha participado en la entrega de los XVII Premios San Sebastián en Algarrobo (Málaga), ha añadido que el Gobierno de Juanma Moreno "lleva años trabajando a su lado para garantizar esa seguridad y esa certidumbre que cualquier sector productivo necesita".

"Frente a los envites que en los últimos años están sufriendo nuestros agricultores, ganaderos y trabajadores de la pesca, desde el Gobierno andaluz tenemos muy claro que siempre estaremos a su lado frente a quienes intentar minar su capacidad de trabajo y esfuerzo", ha añadido.

Navarro ha recordado así el posicionamiento de la Junta de Andalucía para luchar en Europa por una PAC más justa, "una PAC que merma a corto y medio plazo los fondos europeos que se destinan al campo".

Además, ha dicho que "tras duros años de sequía" a los que han continuado periodos de lluvias torrenciales, "la Junta de Andalucía ha estado ahí para socorrer a nuestros agricultores y ganaderos que vieron dañadas sus explotaciones".

En esa misma línea, ha mostrado el actual compromiso de la Junta para posicionarse en contra de la aplicación de un acuerdo UE-Mercosur que no ofrece garantías reales que protejan al sector primario andaluz.

Según ha explicado Navarro, "nuestro consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ya ha mantenido reuniones con las organizaciones agrarias para poder acordar un marco de trabajo que permita mejorar ese acuerdo".

"Que no le quepa a nadie la menor duda de que se va a llevar a cabo con las mayores garantías frente a la competencia desleal y las garantías para que los países de Sudamérica puedan comercializar con Europa cumpliendo de manera taxativa todas las condiciones europeas que se le exigen a nuestros agricultores y ganaderos", ha dicho.

Navarro ha insistido, por tanto, en la necesidad de trabajar desde las instituciones para propiciar estos cambios. "Frente a los cantos de sirena y las estrategias ruptistas, hay que seguir trabajando con las instituciones que son las que tienen mayor capacidad de influencia para poder cambiar y mejorar el acuerdo", ha afirmado.

Además, ha recordado también que para el sector pesquero malagueño "están siendo años muy duros para el desarrollo de su actividad, del que dependen cientos de familias y que aportan un valor añadido a un sector como el turístico". "Es gracias a la pesca que se consigue mantener la esencia de nuestra sociedad y nuestros pueblos", ha afirmado.

Al respecto, ha recordado que esta misma semana la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas por más de 3,1 millones de euros para impulsar proyectos del sector pesquero y acuícola en las zonas costeras andaluzas, con el objetivo de generar actividad económica, empleo y desarrollo sostenible en el territorio.

Estas ayudas se suman a la resolución provisional que están próximas a publicarse de la convocatoria de ayudas a la acuicultura publicada en 2025, por un importe total de 7,5 millones de euros.

Los XVII Premios San Sebastián, que otorga cada año el Ayuntamiento de Algarrobo a personas y entidades por su trayectoria y su trabajo para poner en valor el municipio, han recaído este año en Afadine, en la categoría comarcal; Proyecto 675, en la categoría provincial; y María del Carmen Navas, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez, en la categoría Local.

"Mari Carmen Navas, que recibió la Bandera de Andalucía en Málaga en 2025, es reflejo del compromiso con el mar y con las familias que dependen de él", ha calificado Navarro para recordar que la administración autonómica está siempre al lado de los trabajadores del mar y "que su lucha también es la nuestra".

La delegada también ha tenido palabras para quienes forman parte de la Asociación de Personas con Diversidad Funcional y Necesidades Especiales Afadine, "cumplís dos décadas de trabajo incansable en pro de la inclusión plena de las personas con algún tipo de discapacidad", considerando que colectivos como este "son un gran ejemplo de constancia y compromiso social, valores que compartimos desde el Gobierno andaluz".

También ha dado la enhorabuena al Proyecto 675, impulsado por Berni Rodríguez, "una iniciativa que demuestra cómo el deporte puede ser una gran herramienta de educación, de transmisión de valores y de transformación social".