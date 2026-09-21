Patricia Navarro optará a la reelección como presidenta del PP de Málaga, que celebra su congreso el 6 y 7 de noviembre

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Málaga ha convocado este lunes, en el marco de su Junta Directiva Provincial (JDP), la celebración de su 15 Congreso Provincial, que tendrá lugar los próximos 6 y 7 de noviembre en el hotel NH de la capital, y en el que la hasta ahora presidenta de la formación, Patricia Navarro, ha anunciado que optará a la reelección.

Durante el encuentro ha tenido lugar la aprobación de la Comisión Organizadora del Congreso (COC), que estará presidida por la hasta ahora presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación, Margarita del Cid. Una cita que se marca como objetivo la renovación de equipos, ideas y estatutos para alzarse como un partido más abierto y más útil para la sociedad.

En la reunión, Navarro ha transmitido su intención de optar a la reelección y ha expresado su "orgullo e ilusión", tras cuatro años en los que la formación ha alcanzado importantes "hitos", situándose actualmente con 48 alcaldías y logrando el primer diputado provincial por la comarca de Ronda, así como el mayor número de concejales de la historia, con 508.

Además, ha reivindicado el récord de apoyos obtenidos por la formación en unas elecciones autonómicas, en alusión a los resultados del pasado 17 de mayo. "En cada una de las decisiones que ha tomado este Comité de Dirección siempre ha estado el ánimo de mejorar este partido, de hacerlo más abierto, más cercano a los ciudadanos y, sobre todo, más útil a ese proyecto de una Málaga moderna donde nadie se quede atrás", ha señalado.

En este sentido, ha destacado la "unidad" de la formación como garantía para seguir afrontando, sin fisuras, los retos y desafíos de la provincia frente a los partidos que están en sus "líos internos y no en detectar y resolver los problemas de los ciudadanos".

"De todos esos objetivos que nos marcamos, me quedo con uno: que este partido siga siendo el partido más unido, más cohesionado y con mayor nivel de afinidad a los anhelos, aspiraciones e intereses de los malagueños; esa unidad que yo recibí de mi predecesor, Elías Bendodo, y que para mí era una gran responsabilidad", ha subrayado.

Por eso, ha añadido Navarro, "la mayor garantía de que este partido siga creciendo y siendo más útil a los ciudadanos es precisamente la unidad de todos los que la conformamos", ha apostillado.

"Me siento afortunadísima y orgullosa al máximo de pertenecer a esta gran familia del PP de Málaga", ha expresado Navarro, quien ha manifestado igualmente su agradecimiento y su apoyo a la hasta ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Elisa Pérez de Siles.