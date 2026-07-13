Patricia Navarro ve una "magnífica noticia para Málaga" que De la Torre vuelva a ser candidato del PP en las municipales

Archivo - La presidetna del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - PP - Archivo

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha valorado este lunes la decisión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de volver a encabezar la candidatura del PP a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2027 y ha incidido en que es "una magnífica noticia para nuestra ciudad y para todos los malagueños".

"Recibí hace más de dos semanas, con gratitud y emoción, la respuesta afirmativa del alcalde a la propuesta del partido", ha señalado la presidenta, quien ha resaltado que una persona "con tantos años de servicio público y de trabajo por y para Málaga y los malagueños siga manteniendo intactos su compromiso y su ilusión por su ciudad y sus vecinos".

"Desde el PP de Málaga afrontamos esta nueva etapa con ilusión y con la convicción de que quedan retos importantes por delante y que contaremos para ello con el esfuerzo de todos los malagueños y el liderazgo sereno y ejemplar de nuestro alcalde", ha sostenido la líder de la formación en la provincia.

Navarro ha hecho hincapié en que De la Torre "representa experiencia, cercanía y honestidad, además de una capacidad de trabajo que ha sido clave para transformar Málaga en referencia nacional e internacional". "Su liderazgo ha estado siempre al servicio del interés general y del progreso de la ciudad", ha insistido.

"En el PP sabemos que contamos con el mejor alcalde; es el mejor de los nuestros. Su trayectoria y su visión de futuro son un ejemplo para todos los que nos dedicamos al servicio público y seguir contando con él es un auténtico privilegio", ha enfatizado la presidenta provincial.

Los malagueños, ha agregado, "pueden sentirse orgullosos de tener un alcalde como Paco de la Torre. Pocas ciudades han tenido un servidor público que haya dedicado tantos años a construir una Málaga más moderna, innovadora, abierta al mundo y con más oportunidades para todos".