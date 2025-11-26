Patronato de la Fundación Ciedes aprueba el Plan de Actuación 2026 y prepara Málaga Metrópolis Global

Reunión ordinaria del Patronato de la Fundación Ciedes. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Ciedes se ha reunido en la tarde de este miércoles para dar el visto bueno al Plan de Actuación 2026 y preparar el encuentro Málaga Metrópolis Global que tendrá lugar el próximo mes de febrero.

Así, en primer lugar, los patronos de la fundación han aprobado dicho plan de actuación propuesto para 2026, en el que destaca la próxima evaluación del Plan Estratégico 2023-2026, han informado desde Ciedes a través de una nota.

Una vez más, han explicado, Ciedes pondrá en marcha "los diferentes grupos de prospectivas, que ya en 2023 reunieron a más de 350 personas, con el objetivo de reorientar la estrategia de Málaga de cara al periodo 2027-2030".

Expertos, profesionales y ciudadanos serán convocados a lo largo del próximo año para dar su opinión y valorar el desarrollo de la ciudad en los últimos tres ejercicios y proponer nuevos rumbos a los que se les dará forma en un nuevo Programa Operativo 2030.

Paralelamente, el patronato ha dado luz verde a la celebración de un encuentro el próximo mes de febrero en el que se presentará el libro compendio de los Foros de Alcaldes y Alcaldesas Metropolitanos, organizados por la fundación en 2024 y 2025.

Además de esta publicación con las conclusiones de los foros, el encuentro reunirá a los 38 alcaldes metropolitanos y a los cuatro niveles de la administración para debatir en torno a la gobernanza y financiación de los proyectos que han acordado en la hoja de ruta para la metrópolis.

Asimismo, han indicado que el encuentro de febrero servirá para poner en marcha la Comisión Territorial, un espacio de debate de geometría variable, pero de intereses comunes que, a través de cuatro reuniones anuales, impulsará la hoja de ruta del área metropolitana malagueña para hacer realidad las conclusiones extraídas de los diferentes foros de alcaldes y alcaldesas.

Según han recordado, ya en la reunión de patronato celebrada en el mes de abril, los patronos aprobaron la creación de esta Comisión Territorial que reunirá a todas las administraciones y a representantes de los municipios y de patronos de la fundación.

En este sentido, han apuntado que "el reto de Ciedes no es otro que impulsar la transformación metropolitana, uniendo a instituciones y ciudadanía en una visión estratégica que impulse el desarrollo equilibrado y mejore la calidad de vida de la comunidad".

Por otro lado, el Patronato de Ciedes ha sido informado de los nuevos proyectos europeos que han llegado a la fundación, como CO-PLACE, destinado a transferir la buena práctica regeneración de barrios de 'Case di Quartiere', llevada a cabo en Bridisi.

También Actívate, iniciativa transnacional para reducir la desconexión entre la juventud y las instituciones democráticas, promoviendo una participación activa e inclusiva en toda Europa; y Café Local, proyecto de investigación sobre la conexión entre la capacitación del personal municipal y la mejora en la obtención de evaluar, reforzar y transferir de forma eficaz, eficiente y sostenible).

Asimismo, la fundación prevé desarrollar en 2026 la iniciativa Ciedes Lab para impulsar el trabajo conjunto entre colectivos y ciudadanos, vinculando fundamentalmente a jóvenes y mayores en la tarea de mejorar Málaga.