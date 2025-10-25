El periodista Rubén Amón analizará los riesgos de la conversación contemporánea en el Centro Cultural La Malagueta - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga celebrará la próxima semana una única actividad y será del ciclo 'Vivir con filosofía'. Así, el lunes 27 de octubre, José Carlos Ruiz, doctor en Filosofía, ensayista, comunicador y coordinador del ciclo, abordará con el periodista Rubén Amón el arte de dialogar.

Durante la charla, ambos analizarán cómo desde Sócrates, pasando por Montaigne o Habermas, la conversación ha sido valorada como fundamento de aprendizaje, pero también como soporte para establecer vínculos y crear comunidades. A esto añaden una seña de identidad: la de disfrutar del arte de conversar, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

También tratarán temas como la "hegemonía" de los medios de comunicación contemporáneos en los procesos comunicativos que suponen un riesgo para estos procesos conversacionales. Analizarán cuestiones como la censura, la autocensura, la libertad de expresión o el miedo a la cancelación como riesgo para las bondades de la conversación.

Rubén Amón ha colaborado con diferentes medios generalistas como 'Cambio 16', 'Jot Down', 'El Confidencial' o 'Libération'. Se incorporó al diario 'El Mundo' desde su fundación y desempeñó las corresponsalías de Roma y París, además de haber sido enviado de guerra a los Balcanes. Ha trabajado de columnista y reportero en el diario 'El País'.

Colabora en 'Onda Cero Más de Uno', junto a Carlos Alsina y es columnista de El Confidencial. En la actualidad también dirige y presenta en 'Onda Cero' el espacio semanal de 'La Cultureta'.

La actividad se celebrará en el Centro Cultural La Malagueta a las 19.00 horas, con apertura de puertas a las 18.30 horas. El acceso se realiza por la calle Cervantes número 6 y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.