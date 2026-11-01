Las pernoctaciones hoteleras de viajeros internacionales crecen un 11,64% en septiembre en Málaga

Archivo - Turistas observan el Tajo de Ronda desde un mirador. - ROCÍO FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Málaga registró durante el mes de septiembre 328.394 pernoctaciones hoteleras, de las que 266.033 corresponden a viajeros internacionales. Estas últimas representan un 11,64% más que en el mismo mes de 2025, según los últimos datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados esta semana.

Este incremento se produce con un volumen de viajeros internacionales prácticamente estable, 104.709 (un 2,12% menos), lo que se traduce en una prolongación de las estancias. Así, la estancia media del conjunto de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la ciudad alcanza los 2,37 días, frente a los 2,14 días de septiembre del pasado año, un 11% más, tal y como ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

En total, Málaga recibió durante septiembre 138.371 viajeros hoteleros, un 14,79% menos que un año antes, mientras que las pernoctaciones descendieron un 5,37%. Esta evolución está condicionada principalmente por el comportamiento del mercado nacional, frente al crecimiento registrado por las estancias internacionales. En el acumulado de enero a septiembre, los establecimientos hoteleros de Málaga han contabilizado 1.289.232 viajeros y 2.870.982 pernoctaciones. Aunque el número de viajeros disminuye un 5,96%, las noches de hotel aumentan un 2,01%, con más de 56.000 pernoctaciones adicionales.

La estancia media acumulada se sitúa en torno a los 2,23 días, frente a los 2,05 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento superior al 8%.

Por otro lado, la evolución del turismo internacional mantiene una tendencia positiva. Entre enero y septiembre, Málaga ha recibido 888.545 viajeros internacionales, prácticamente la misma cifra que en el mismo periodo de 2025 (-0,15%), que han generado 2.144.968 pernoctaciones, un 10% más.

De este modo, mientras el volumen de viajeros extranjeros permanece estable, aumentan de forma significativa las noches de hotel que generan. La estancia media acumulada del mercado internacional se sitúa así en torno a 2,41 días, frente a los 2,19 días del mismo periodo del pasado año.

Así, Reino Unido continúa siendo el principal mercado internacional de Málaga. Durante el pasado mes se registraron 19.304 viajeros hoteleros británicos, un 13,36% más que en septiembre de 2025, que generaron 50.555 pernoctaciones, con un incremento del 23,48%. La estancia media se sitúa en 2,62 días.

Entre enero y septiembre, el mercado británico suma 143.432 viajeros, un 3,89% más, y 380.493 pernoctaciones, un 16,11% más que en el mismo periodo de 2025. También destaca el comportamiento de Estados Unidos, uno de los mercados estratégicos de larga distancia para la ciudad. En septiembre se contabilizaron 9.605 viajeros estadounidenses y 25.911 pernoctaciones.

Aunque el número de viajeros se reduce un 4,14%, las noches de hotel aumentan un 25,61%, reflejando una prolongación de las estancias, con una estancia media de 2,70 días. En el acumulado del año, Estados Unidos alcanza 66.387 viajeros y 153.805 pernoctaciones, estas últimas un 8,85% más que entre enero y septiembre de 2025.

Entre los principales mercados europeos, Alemania registró en septiembre 8.694 viajeros y 22.866 pernoctaciones, con una estancia media de 2,63 días. En el acumulado del año alcanza 77.527 viajeros y 188.155 pernoctaciones, estas últimas un 10,14% más. Por su parte, Italia contabilizó en septiembre 7.303 viajeros y 16.512 pernoctaciones, con una estancia media de 2,26 días. Entre enero y septiembre suma 72.514 viajeros y 159.114 pernoctaciones, estas últimas un 1,29% más.

Países Bajos registró durante septiembre 4.839 viajeros y 15.371 pernoctaciones, con una estancia media de 3,18 días, una de las más elevadas entre los principales mercados internacionales. En el acumulado de enero a septiembre alcanza 50.557 viajeros y 137.647 pernoctaciones.

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS ASIÁTICOS

Los datos de septiembre muestran una evolución positiva de determinados mercados asiáticos, que forman parte de la estrategia de diversificación y captación de mercados de larga distancia. China registró durante septiembre 1.980 viajeros hoteleros, un 94,69% más que un año antes, y 4.823 pernoctaciones, con un crecimiento del 235,16%, y una estancia media de 2,44 días.

Entre enero y septiembre acumula 11.224 viajeros y 19.786 pernoctaciones, estas últimas un 17,32% más. Corea del Sur alcanzó en septiembre 370 viajeros y 1.110 pernoctaciones, con incrementos del 98,92% y del 90,39%, respectivamente, y una estancia media de tres días. En el acumulado del año suma 2.779 viajeros y 5.993 pernoctaciones, un 15,49% más en noches de hotel.

Por su parte, Japón cerró septiembre con 1.089 viajeros y 3.384 pernoctaciones, con una estancia media de 3,11 días. Entre enero y septiembre acumula 3.643 viajeros y 7.669 pernoctaciones.

Finalmente, en cuanto al mercado nacional, durante septiembre se contabilizaron 33.662 viajeros residentes en España y 62.361 pernoctaciones. Andalucía continúa siendo el principal mercado nacional para Málaga, con 12.769 viajeros hoteleros, seguida de la Comunidad de Madrid, con 7.477, y Cataluña, con 3.615. Destaca además el comportamiento de Ceuta, que alcanzó los 1.814 viajeros, un 180,8% más que en septiembre del pasado año.