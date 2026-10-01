Piden en Málaga una justicia "más accesible, coordinada y humana" para personas con problemas de salud mental

Jornada 'La salud mental en la justicia actual. Retos jurídicos para garantizar la accesibilidad y respuestas especializadas'. - SALUD MENTAL ANDALUCÍA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Salud Mental Andalucía ha reclamado este jueves en Málaga una justicia "más accesible, especializada y humana" para las personas con problemas de salud mental.

Así lo ha reivindicado durante una jornada de concienciación celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA) en la que profesionales de la judicatura, Fiscalía, abogacía, medicina forense, psiquiatría, atención a víctimas y ámbito social han abordado las barreras que pueden encontrar estas personas para ejercer sus derechos y participar en los procedimientos judiciales en condiciones de igualdad.

La jornada, titulada 'La salud mental en la justicia actual. Retos jurídicos para garantizar la accesibilidad y respuestas especializadas', forma parte del programa de actividades organizado por la federación con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el próximo 10 de octubre bajo el lema 'Haz match con tu salud mental'.

Está organizada por la Federación Salud Mental Andalucía y con la colaboración de la Dirección General de Atención Judicial y Víctimas de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Cuenta además con la Universidad de Málaga, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental (Copao) y con la Abogacía de Málaga.

La federación ha señalado, a través de un comunicado, que "el encuentro pretende trasladar el intercambio profesional a la práctica diaria y generar propuestas para mejorar la coordinación y las respuestas dirigidas a las personas que atraviesan un procedimiento judicial".

Durante la inauguración, el presidente de la Federación Salud Mental Andalucía, Manuel Movilla, ha defendido que el acceso a la justicia "va mucho más allá de la existencia de procedimientos y recursos jurídicos".

"Una justicia accesible es aquella que permite a cada persona comprender qué está ocurriendo, participar, tomar decisiones y contar con los apoyos que necesita para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones", ha señalado.

Movilla ha incidido asimismo en la "necesidad de eliminar barreras" relacionadas con la comunicación, la falta de ajustes y acompañamiento, el estigma o la insuficiente coordinación entre los ámbitos judicial, sanitario, social y comunitario.

"Tenemos que avanzar hacia una justicia más accesible, especializada y humana; una justicia capaz de mirar a la persona antes que al diagnóstico y de ofrecer los apoyos que cada situación requiere", ha añadido.

En la inauguración también han participado la coordinadora de la Sección de Diversidad Funcional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga, Dolores Campos Acosta, y la decana de la Facultad de Derecho de la UMA, Isabel González Ríos.

Entre los asuntos abordados, la figura de la persona facilitadora judicial y los ajustes necesarios para que las personas con problemas de salud mental puedan comprender los procedimientos y participar en ellos en condiciones de igualdad.

Asimismo, se ha analizado la detección, atención y acompañamiento durante los procesos judiciales de personas con problemas de salud mental víctimas de violencia, con la participación de profesionales de la Fiscalía, salud mental, abogacía y del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía.

La programación también ha contemplado el análisis de la detección de la patología dual durante los servicios de guardia y el cumplimiento de medidas no privativas de libertad desde una perspectiva jurídica, sanitaria y social.

"Queremos que esta jornada contribuya a generar propuestas, mejorar prácticas y reforzar la coordinación. Hablar de derechos tiene sentido cuando somos capaces de convertirlos en respuestas concretas para las personas", ha concluido Movilla.