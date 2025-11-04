Planas apela a la cooperación entre estados del Mediterráneo para asegurar el futuro de la pesca y comunidades costeras

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la apertura de la 48 sesión anual de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo y mar Negro (CGPM), que se celebra en Málaga. - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO

MÁLAGA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado este martes a la cooperación entre los estados del Mediterráneo para asegurar el futuro de la pesca y de las comunidades costeras, en el que rentabilidad y sostenibilidad deben ir de la mano.

Así, ha subrayado que la sostenibilidad solo es posible si se abordan de forma conjunta los tres pilares que la sustentan: la protección ambiental, el desarrollo económico y la cohesión social de las comunidades costeras.

Planas ha participado en Málaga en la apertura de la 48 sesión anual de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo y mar Negro (CGPM); un encuentro que, según ha dicho, "simboliza la unión entre dos mares hermanos que comparten historia, cultura y vida y significa una oportunidad para avanzar hacia una pesca y acuicultura sostenibles".

Ha dado la bienvenida al representante de Ucrania, país que es nuevo miembro de la CGPM, puesto que su incorporación refuerza la colaboración regional y el espíritu de "solidaridad y cooperación científica que caracteriza a esta comisión".

Según ha dicho, son más de 84.000 los buques que operan en territorios de la CGPM, de los que el 87% están en el Mediterráneo y el 13% restante en el mar Negro. Para el ministro, esto refleja "la magnitud y la diversidad del sector". Además, ha apuntado que "el futuro de la pesca y de las comunidades costeras, en particular en Mediterráneo, depende de un mar sano, productivo y sostenible" y ha remarcado que esta actividad tiene también un componente de tradición e identidad.

"La pesca es fundamental para el Mediterráneo, lo es desde un punto de vista evidentemente económico y de consumo alimentario; pero lo es también desde el punto de vista de la identidad, de las tradiciones y la cultura mediterránea. Por eso insistimos tanto en la importancia de preservar la pesca en el Mediterráneo, porque es un elemento de referencia", ha manifestado.

Ha reconocido que la Estrategia 2030 de la CGPM para una Pesca y Acuicultura Sostenibles da resultados concretos, ya que se ha aumentado un 15% entre 2020 y 2023 el porcentaje de poblaciones de esta cuenca que se pescan dentro de los rangos de la sostenibilidad, gracias al refuerzo de los planes plurianuales de gestión y la cooperación regional.

Al respecto, ha explicado que los planes multianuales "nos han permitido reducir de forma significativa la sobrepesca", que es "un problema para el conjunto del Mediterráneo", pero ha instado a no olvidar otros como "la polución o los problemas derivados del cambio climático, que son tan importantes como este también a los efectos de la actividad pesquera".

Ha señalado que en esta reunión se van a discutir dos tipos de cuestiones, unas en materia de ordenación pesquera y, además, lo relativo a vedas temporales o permanentes y zonas restringidas a la actividad pesquera. Según ha explicado, las decisiones se adoptan mediante las recomendaciones ejecutivas que tienen que cumplir los estados parte de la comisión o bien las resoluciones simplemente indicativas o voluntarias.

El ministro ha subrayado la importancia de disponer del mejor conocimiento científico para sustentar las decisiones en materia de gestión pesquera. "En España defendemos con firmeza la mejora continua de la recogida de datos y de la evaluación científica del estado de las poblaciones pesqueras para tomar las mejores decisiones posibles", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera impulsa la gestión basada en evidencia científica, la conservación de los ecosistemas marinos y la lucha contra la pesca ilegal.

Planas ha destacado también la relevancia de la pesca de pequeña escala, motor social y cultural de las comunidades costeras, así como la importancia de la formación y la igualdad de oportunidades en el sector; y ha reiterado que los desafíos del Mediterráneo y del mar Negro, desde la sostenibilidad ambiental hasta el cambio climático, "exigen una respuesta coordinada y multilateral".

En este contexto, España respalda el Pacto por el Mediterráneo, lanzado por la Comisión Europea, y continuará promoviendo iniciativas de cooperación, innovación y economía azul que refuercen la sostenibilidad y la prosperidad de las comunidades costeras de ambos mares.

PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

Planas ha destacado las medidas de conservación y protección marina ya en marcha, como el establecimiento de una zona de veda en los montes coralinos de Cabliers, en el mar de Alborán, así como el impulso de nuevas de reservas marinas de interés pesquero, por ejemplo, Cabo Cope (Murcia), con el objetivo de preservar especies de alto valor ecológico y comercial.

Estas iniciativas se suman a las 12 reservas marinas de interés pesquero del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que cumplen ya 40 años y constituyen un ejemplo de equilibrio entre conservación, actividad artesanal y desarrollo local.

El ministro ha destacado la importancia de que esta sesión se celebre en Málaga, donde se ubica la oficina subregional de la CGPM para el Mediterráneo Occidental, y se ha referido a la presencia en el puerto malagueño hasta el 7 de noviembre del buque escuela y de cooperación pesquera 'Intermares', propiedad del ministerio y operado por la Armada Española.

El buque --"universidad flotante", en palabras del ministro--, es un "referente internacional en la capacitación y formación de buenas prácticas pesqueras, que ha desarrollado más de 100 acciones formativas en 12 países, entre 2010 y 2025".