Planas llama a ganar el 29N "para seguir avanzando frente a un PP y Vox que quieren hacer retroceder a España 50 años"

El ministro de Agricultura del Gobierno de España, Luis Planas, antes de un almuerzo coloquio en La Viñuela junto al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y al alcalde, José Juan Jiménez. - PSOE

LA VIÑUELA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho este jueves un llamamiento a la movilización para ganar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "y garantizar que España siga avanzando".

"Esto va de atraso o de progreso de España", ha asegurado, al tiempo que ha advertido de que "un Gobierno de PP y Vox supondría un regreso de 50 años que el país no se puede permitir".

Planas ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación, junto al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, antes de un almuerzo-coloquio celebrado en el municipio malagueño de La Viñuela, en el que también ha participado el alcalde de la localidad, José Juan Jiménez.

El ministro ha reivindicado los avances conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años y medio en materia económica, social y de libertades, así como "la consolidación de una España moderna y europea". Frente a este modelo, ha situado a PP y Vox "como representantes del retroceso".

Al respecto, Planas se ha mostrado convencido de que "las fuerzas progresistas pueden ganar las elecciones y continuar la transformación del país". Por ello, ha pedido a los socialistas que lleven su mensaje "hasta el último rincón de Andalucía" para conseguir "una victoria clara el próximo 29 de noviembre".

NUEVAS MEDIDAS DE APOYO AL CAMPO

De igual modo, Planas ha defendido también "el compromiso" del Gobierno de España con los agricultores, ganaderos y el conjunto del mundo rural. En este sentido, ha destacado las nuevas medidas fiscales de apoyo al sector agrario, con rebajas en el IRPF vinculadas al gasóleo agrícola y los fertilizantes.

Ha destacado el "esfuerzo" realizado por el Ejecutivo para "respaldar al sector primario" y ha asegurado que "continuará trabajando para fortalecer la actividad agraria y garantizar el futuro de los pequeños municipios".

De igual modo, ha recordado su implicación personal para conseguir una ayuda asociada de la Política Agraria Común (PAC) para la uva pasa de la Axarquía. "Cuando discutíamos de la PAC, ni la Junta de Andalucía se había acordado de la uva pasa y yo sí me acordé de la necesidad de proteger este cultivo tradicional, de gran importancia para la gente de la comarca", ha afirmado.

Por su parte, Aguilar ha criticado "el abandono" de la Axarquía en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, especialmente en materia de transporte público y en el apoyo al Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam) de la uva pasa.

Aguilar ha criticado que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "vuelva a consignar únicamente 10.000 euros para este reconocimiento internacional, exactamente la misma cantidad que ha dejado sin ejecutar este año".

Así, ha exigido a Moreno que "apueste de verdad por este cultivo tradicional, que representa una oportunidad de desarrollo agrícola, cultural y turístico para la comarca".

También ha criticado que "los presupuestos autonómicos olviden las necesidades de transporte público de los municipios del interior de la Axarquía, cuyos vecinos llegan a pagar el triple que los de localidades cercanas integradas en el Consorcio de Transporte". "No podemos tener ciudadanos andaluces de primera y de segunda", ha concluido.