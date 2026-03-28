Las playas de la provincia de Málaga, operativas para Semana Santa con duchas, lavapiés y socorrismo

Archivo - Personas en la playa de la Malagueta - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las playas de la provincia de Málaga están operativas de cara a esta Semana Santa y ofrecen, la mayoría, los servicios de duchas y lavapiés, entre otros, así como el servicio de socorrismo.

Así, se ha trabajado para poner a punto las playas de los diferentes municipios malagueños y, más aún, tras el temporal que ha azotado la provincia.

En concreto, en Málaga capital, durante los días de la Semana Santa, los servicios de salvamento y socorrismo y mantenimiento de las playas de la ciudad funcionarán al completo en las 15 playas de Málaga, que suman 13,5 kilómetros de extensión dentro de un litoral total de 17,5 kilómetros.

El servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios se desarrollará desde este sábado, día 28 de marzo, hasta el 5 de abril, en horario de 11.00 a 19.00 horas. Contará con ocho torres de vigilancia distribuidas en las playas de Guadalmar, Misericordia, San Andrés, Malagueta, Caleta, Pedregalejo, El Palo y El Dedo. Cada torre dispondrá de personal de socorrismo, además de un coordinador y un patrón con dos motos de agua, con un total de once efectivos.

Este mismo servicio se prestará los fines de semana y festivos desde el Domingo de Resurrección hasta el 14 de junio. De forma previa, se ha procedido a la instalación del balizamiento perimetral de las zonas de baño y de los canales de acceso para embarcaciones.

Por su parte, el servicio de mantenimiento de playas, activo desde el 1 de marzo con una treintena de operarios, se encarga de la conservación de aseos, pasarelas, barandillas, duchas y otros elementos del mobiliario, con el objetivo de mantener estos espacios en condiciones adecuadas de uso durante todo el año. Todas las infraestructuras de las playas estarán operativas, como son aseos, duchas y lavapiés.

Por su parte, en el municipio malagueño de Estepona también se contará con servicio de duchas y lavapiés en todas las playas urbanas de la ciudad. En esta localidad, los módulos de aseo se abrirán en las playas del Cristo, La Rada y El Padrón, las tres que registran más concurrencia.

MARBELLA

Desde el Consistorio de Marbella han detallado que en la ciudad no existe temporada baja en playas. Únicamente una temporada súper alta, del 1 de junio al 31 de octubre y una temporada alta que la compone el resto del año, ya que "las playas son una prioridad para el municipio y están equipadas todo el año".

Los servicios de salvamento y socorrismo, comienzan este sábado antes de Semana Santa, y se prolongan hasta el domingo de Resurrección, ambos inclusive, lo que supone un total de nueve días.

El servicio se atenderá diariamente a razón de siete horas diarias y se prestará de 12.00 a 19.00 horas ininterrumpidamente. Todo operativo al cien por cien, incluidas duchas y lavapies, han indicado.

En cuanto a Torremolinos, el servicio de salvamento y socorrismo está operativo en Semana Santa desde este pasasdo viernes, día 27 de marzo, hasta el 5 de abril en horario de 11.00 a 19.00 horas.

Al respecto, han señalado que la prestación del servicio incluye atención, vigilancia y prevención, así como intervención en rescate y salvamentos, además de primeros auxilios y asistencia sanitaria en situaciones de emergencia.

De igual modo, se cuenta con una dotación de 23 socorristas, repartidos en once torres de vigilancia distribuidas en las cuatro playas de Torremolinos (Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos). En cuanto a medios técnicos, disponen de ambulancia sanitaria clase C, vehículo de coordinación VIR y dos motos acuáticas de 1000 cc.

La empresa adjudicataria del servicio gestiona los cuatro puntos accesibles al baño --en las cuatro playas-- para personas con diversidad funcional. Las playas contarán, además, con dos baños para personas ostomizadas. Asimismo, las duchas y lavapiés estarán abiertos.

También en las playas de la localidad de Benalmádena en esta Semana Santa están operativas las duchas de todas las playas y los baños estarán en funcionamiento. Además, habrá un dispositivo especial de socorrismo como cada año y como novedad, será el primer año con solmáforos en todas las playas que miden la radiación solar en tiempo real e informan a los usuarios

Por su parte, también en Fuengirola, que cuenta con siete kilómetros de litoral, está previsto que en esta Semana Santa cuente con duchas y lavapiés, así como el servicio de socorrismo. Precisamente, sobre este último servicio, estará operativo desde este sábado, día 28 de marzo, al domingo 5 de abril en horario 11.00 horas a 19.00 horas.

MIJAS

En Mijas, por su parte, cabe recordar que el Ayuntamiento inició las obras de aportes de arena y regeneración de playas en el municipio, "muy afectado tras los constantes temporales sufridos entre finales de diciembre y principios de febrero".

Así, para esta Semana Santa el equipamiento de duchas, lavapiés, pasarelas y aseos en prácticamente todo el litoral. Según las previsiones del Consistorio será en más del 80%, salvo en las zonas en las que se estén terminando los trabajos de estabilización.

Por último, en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, donde el Ayuntamiento trabaja para poner a punto las playas, la previsión es que estén las duchas y lavapiés funcionando Semana Santa, como sí lo estarán en el municipio malagueño de Torrox.